Неймар не зіграє за ПСЖ проти "Манчестер Юнайтед" в Лізі чемпіонів

Фото: Неймар (facebook.com/PSG)

Бразилець пропустить 10 тижнів через травму

"Парі Сен-Жермен" опублікував звіт про травму нападника Неймара і його майбутнє відновлення. Про це повідомляється на на своєму офіційному сайті французького клубу.

Бразилець отримав пошкодження 23 січня в матчі 1/16 фіналу Кубка Франції проти "Страсбур" (2:0). У форварда був діагностований перелом п'ятої плеснової кістки правої ноги. Таку ж травму він отримав в минулому сезоні і пропустив більше трьох місяців.

Зараз же, за підсумками консультації з лікарями, було прийнято рішення не проводити операцію і обмежитися консервативним лікуванням. Очікується, що Неймар пропустить 10 тижнів - близько 2,5 місяців. Сам футболіст вже ознайомився з рекомендаціями і дав згоду на обраний спосіб відновлення.

Таким чином, Неймар точно не допоможе ПСЖ у матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Манчестер Юнайтед" 12 лютого і 6 березня.