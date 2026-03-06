"Дырки" в потолке и следы воды? В КГГА объяснили, что на самом деле происходит в метро Киева

Главное: Безопасность пассажиров : все станции метро Киева находятся в надлежащем техническом состоянии, угрозы для движения поездов нет.

: все станции метро Киева находятся в надлежащем техническом состоянии, угрозы для движения поездов нет. Причины влаги : появление мокрых пятен на "Ипподроме" - это сезонный конденсат из-за таяния снега и резких изменений температуры.

: появление мокрых пятен на "Ипподроме" - это сезонный конденсат из-за таяния снега и резких изменений температуры. Демонтаж элементов : отдельные панели подвесного потолка сняли для технологического проветривания и проверки креплений.

: отдельные панели подвесного потолка сняли для технологического проветривания и проверки креплений. Решение проблемы : после завершения вентиляции на станции установят специальные решетки для постоянного отвода влаги.

: после завершения вентиляции на станции установят специальные решетки для постоянного отвода влаги. Системный уход: специалисты регулярно ликвидируют "проблемную влагу" с помощью современных методов.

Правда ли, что в метро Киева "текут" стены

В КГГА признали, что иногда - в период таяния снега, обильных дождей или резких изменений температуры воздуха - пассажиры могут замечать на станциях метро:

мокрые пятна;

локальные протечки.

При этом в КП "Киевский метрополитен" напомнили, что большинство станций - подземные, поэтому инфраструктура взаимодействует с окружающей средой (неотъемлемой составляющей которой являются грунтовые воды).

"В коммунальном предприятии отмечают, что все станции столичного метро находятся в надлежащем техническом состоянии, безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечены", - подчеркнули в КГГА.

Уточняется, что наличие мокрых пятен или даже локальных протечек - это "распространенная особенность всех подземных сооружений в мире".

Основные причины появления влаги в метро

Среди основных причин появления влаги в столичной подземке упоминаются следующие:

увеличение объема воды - во время таяния снега или сильных осадков почва перенасыщается водой (в результате чего повышается уровень грунтовых вод и их удельный объем);

- во время таяния снега или сильных осадков почва перенасыщается водой (в результате чего повышается уровень грунтовых вод и их удельный объем); изменение погодных условий - резкие колебания температур в зимне-весенний период вызывают образование конденсата на подземных конструкциях (он стекает и отводится в систему дренажной канализации);

- резкие колебания температур в зимне-весенний период вызывают образование конденсата на подземных конструкциях (он стекает и отводится в систему дренажной канализации); природные факторы эксплуатации - постоянные вибрации от движения поездов, температурные перепады и колебания уровня грунтовых вод, а также постепенный износ гидроизоляционных материалов являются типичными для любой подземной инфраструктуры.

Отмечается также, что "в отдельных местах возможно локальное проникновение талой, дождевой или грунтовой воды".

Кроме того, на наличие влаги влияет тип почв, в которых проложены тоннели.

Как устраняют протечки в столичной подземке

Гражданам рассказали, что работа по ликвидации течей и мокрых пятен в киевском метрополитене является системной и постоянной, так что все очаги протечек:

находятся под постоянным наблюдением специалистов предприятия;

ликвидируются в рамках текущего содержания и плановых ремонтов.

"Одной из технологических особенностей таких работ является то, что ремонт выполняют изнутри сооружения, без доступа к внешнему слою конструкции. Это усложняет процесс, однако не влияет на безопасность эксплуатации", - сообщили в КГГА.

Кроме того - в зависимости от характера протечки - применяют различные способы его устранения.

Используют, в частности, современные гелевые растворы или полимерные композитные материалы.

Также технической документацией предусмотрена установка металлических лотков для контролируемого отвода воды.

"В соответствии со строительными нормами киевский метрополитен оборудован необходимыми инженерными системами, в частности системами откачки грунтовых, атмосферных и производственных сточных вод в городскую дождевую дренажную сеть", - поделились в КГГА.

Уточняется, что вся вода, которая "попадает в подземные сооружения, через специальные водоотводные сети откачивается насосными агрегатами".

"Специалисты предприятия регулярно проводят осмотр, обслуживание и содержание инженерных систем и насосного оборудования, чтобы обеспечить их бесперебойную работу", - подчеркнули в КГГА.

Что известно о ситуации на станции "Ипподром"

Ранее в сети появилась информация о том, что на станции метро "Ипподром" в Киеве от влаги якобы набух подвесной потолок.

Некоторые паблики и СМИ опубликовали также соответствующие фото, на которых можно увидеть, что местами на подвесном потолке отсутствуют отдельные элементы, а другие - имеют "мокрые следы".

Фрагмент публикации Telegram-канала "maxtram - про місто і транспорт" о ситуации на станции (скриншот: t.me/maxtramua)

Тем временем в КГГА сообщили: "На станциях метрополитена, где обустроены подвесные потолки, периодически проводят технические обследования, особенно во время сезонных колебаний температуры - в зимне-весенний и осенне-зимний периоды".

Отмечается, что в случае появления конденсата специалисты выполняют технологическое проветривание подпотолочного пространства.

Именно для этого "временно демонтируют отдельные элементы конструкции подвесного потолка".

"Во время работ также проверяют состояние узлов крепления и в целом подвесные конструкции. Именно поэтому пассажиры могут видеть открытые технические отверстия - через них специалисты получают доступ к пространству за потолком для проведения проверок", - подчеркнули в КГГА.

Наконец гражданам сообщили, что после завершения вентиляции и обследований:

часть отверстий - закроют;

часть - обустроят вентиляционными решетками.

"Они будут выполнять техническую функцию - обеспечивать постоянную вентиляцию пространства за подвесным потолком", - подытожили в КГГА.