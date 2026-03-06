"Дырки" в потолке и следы воды? В КГГА объяснили, что на самом деле происходит в метро Киева

Недавно на станции метро "Ипподром" в Киеве заметили "тревожные признаки" на потолке. Поэтому в КГГА объяснили, что на самом деле происходит и стоит ли бить тревогу.
Главное:
В КГГА признали, что иногда - в период таяния снега, обильных дождей или резких изменений температуры воздуха - пассажиры могут замечать на станциях метро:
При этом в КП "Киевский метрополитен" напомнили, что большинство станций - подземные, поэтому инфраструктура взаимодействует с окружающей средой (неотъемлемой составляющей которой являются грунтовые воды).
"В коммунальном предприятии отмечают, что все станции столичного метро находятся в надлежащем техническом состоянии, безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечены", - подчеркнули в КГГА.
Уточняется, что наличие мокрых пятен или даже локальных протечек - это "распространенная особенность всех подземных сооружений в мире".
Среди основных причин появления влаги в столичной подземке упоминаются следующие:
Отмечается также, что "в отдельных местах возможно локальное проникновение талой, дождевой или грунтовой воды".
Кроме того, на наличие влаги влияет тип почв, в которых проложены тоннели.
Гражданам рассказали, что работа по ликвидации течей и мокрых пятен в киевском метрополитене является системной и постоянной, так что все очаги протечек:
"Одной из технологических особенностей таких работ является то, что ремонт выполняют изнутри сооружения, без доступа к внешнему слою конструкции. Это усложняет процесс, однако не влияет на безопасность эксплуатации", - сообщили в КГГА.
Кроме того - в зависимости от характера протечки - применяют различные способы его устранения.
Используют, в частности, современные гелевые растворы или полимерные композитные материалы.
Также технической документацией предусмотрена установка металлических лотков для контролируемого отвода воды.
"В соответствии со строительными нормами киевский метрополитен оборудован необходимыми инженерными системами, в частности системами откачки грунтовых, атмосферных и производственных сточных вод в городскую дождевую дренажную сеть", - поделились в КГГА.
Уточняется, что вся вода, которая "попадает в подземные сооружения, через специальные водоотводные сети откачивается насосными агрегатами".
"Специалисты предприятия регулярно проводят осмотр, обслуживание и содержание инженерных систем и насосного оборудования, чтобы обеспечить их бесперебойную работу", - подчеркнули в КГГА.
Ранее в сети появилась информация о том, что на станции метро "Ипподром" в Киеве от влаги якобы набух подвесной потолок.
Некоторые паблики и СМИ опубликовали также соответствующие фото, на которых можно увидеть, что местами на подвесном потолке отсутствуют отдельные элементы, а другие - имеют "мокрые следы".
Тем временем в КГГА сообщили: "На станциях метрополитена, где обустроены подвесные потолки, периодически проводят технические обследования, особенно во время сезонных колебаний температуры - в зимне-весенний и осенне-зимний периоды".
Отмечается, что в случае появления конденсата специалисты выполняют технологическое проветривание подпотолочного пространства.
Именно для этого "временно демонтируют отдельные элементы конструкции подвесного потолка".
"Во время работ также проверяют состояние узлов крепления и в целом подвесные конструкции. Именно поэтому пассажиры могут видеть открытые технические отверстия - через них специалисты получают доступ к пространству за потолком для проведения проверок", - подчеркнули в КГГА.
Наконец гражданам сообщили, что после завершения вентиляции и обследований:
"Они будут выполнять техническую функцию - обеспечивать постоянную вентиляцию пространства за подвесным потолком", - подытожили в КГГА.
