Директор ФБР тайно посетил Израиль, - NYT

По словам источника издания, руководитель ФБР встретился с представителями израильской разведки "Моссад", израильского аналога ФБР "Шин-Бет" и Национальной полиции Израиля. Также Рэй пообщался с агентами Бюро, которые работают в Израиле.

ФБР тесно сотрудничает со своими коллегами в Израиле после терактов 7 октября, в результате которых, по данным Тель-Авива, погибло около 1200 человек. Еще около 250 людей, в том числе американцы с двойным гражданством, были похищены во время нападений. ФБР возбудило дела о совершенных преступлениях против американцев боевиками ХАМАС и другими лицами.

"Партнерство ФБР с нашими израильскими коллегами является давним, тесным и прочным. И я уверен, что близость наших ведомств способствовала нашей способности так быстро реагировать на эти нападения и обеспечить максимально эффективную поддержку", - сказал Рэй по итогам визита.

Соединенные Штаты создали специальную группу ЦРУ, чтобы помочь Израилю охотиться на высших лидеров ХАМАС, а разведывательные агентства США также повысили приоритетность сбора информации о террористической группировке.

ЦРУ также принимало активное участие в переговорах по освобождению заложников, которых в Секторе Газа удерживает ХАМАС и его союзники, а президент Байден отправил директора спецслужбы Уильяма Бернса для участия в переговорах о прекращении огня в Каире.

После визита господин Рэй направился в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских людей, параллельно обстреливая ракетами крупнейшие города страны. По официальным данным, в первые дни атаки боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

12 февраля израильские военные ударили с воздуха по городу Рафах. Впоследствии оказалось, что это была спецоперация, во время которой освободили двух израильских заложников ХАМАС.

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.

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