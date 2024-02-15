Директор ФБР таємно відвідав Ізраїль, - NYT

За словами джерела видання, очільник ФБР зустрівся з представниками ізраїльської розвідки "Моссад", ізраїльського аналога ФБР "Шин-Бет" та Національної поліції Ізраїлю. Також Рей поспілкувався з агентами Бюро, які працюють в Ізраїлі.

ФБР тісно співпрацює зі своїми колегами в Ізраїлі після терактів 7 жовтня, внаслідок яких, за даними Тель-Авіва, загинуло близько 1200 осіб. Ще близько 250 людей, зокрема американці з подвійним громадянством, були викрадені під час нападів. ФБР порушило справи щодо скоєних злочинів проти американців бойовиками ХАМАС та іншими особами.

"Партнерство ФБР з нашими ізраїльськими колегами є давнім, тісним і міцним. І я впевнений, що близькість наших відомств сприяла нашій здатності так швидко реагувати на ці напади і забезпечити максимально ефективну підтримку", - сказав Рей за підсумками візиту.

Сполучені Штати створили спеціальну групу ЦРУ, щоб допомогти Ізраїлю полювати на вищих лідерів ХАМАС, а розвідувальні агентства США також підвищили пріоритетність збору інформації про терористичне угруповання.

ЦРУ також брало активну участь у переговорах щодо звільнення заручників, яких в Секторі Газа утримує ХАМАС та його союзники, а президент Байден відрядив директора спецслужби Вільяма Бернса для участі в переговорах щодо припинення вогню у Каїрі.

Після візиту пан Рей попрямував до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Газа. Під час нападу терористи масово вбивали і викрадали військових та цивільних людей і масштабно обстрілювали ракетами найбільші ізраїльські міста. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ціллю операції є цілковите знищення ХАМАС і звільнення заручників.

8 лютого Нетаньягу заявив, що цілковита перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

12 лютого ізраїльські військові вдарили з повітря по місту Рафах. Згодом виявилося, що це була спецоперація, під час якої звільнили двох ізраїльських заручників ХАМАС.

Єгипет погрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафаху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.