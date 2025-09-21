Дипломатический скандал: министр Бразилии пропустит Генассамблею ООН из-за "неприемлемой" визы США

Министр здравоохранения Бразилии отказался от поездки на Генассамблею ООН из-за ограничений визы со стороны администрации Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Речь идет об одном из ближайших соратников президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, министре здравоохранения Бразилии Александре Падилью. На следующей неделе он должен был прибыть в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

Вот только министр получил от США визу, которая позволяет ему передвижение в Нью-Йорке только по штаб-квартире ООН и нескольким кварталам вблизи его отеля. В своем обращении Падилья назвал действия американских властей "безосновательными и произвольными ограничениями дипломатической деятельности Бразилии".

По информации двух бразильских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, администрация Лулы уже подала официальный протест в ООН.

В письме к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу бразильское правительство выразило обеспокоенность, что подобные ограничения могут применить и к другим членам делегации. В документе говорится, что решение США нарушает статью 105 Устава ООН и конвенцию о привилегиях и иммунитетах, которые гарантируют свободу передвижения чиновников. Также Бразилия напомнила, что резолюция Генассамблеи ООН 43/48 обязывает страну-хозяина обеспечивать беспрепятственный доступ всем делегациям, независимо от их политических позиций.

Пока ни ООН, ни правительство США не прокомментировали ситуацию.