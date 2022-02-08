Дипломатичний десант триває. В Україну їде глава МЗС Іспанії

Фото: міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено (twitter.com/jmalbares)

Міністр закордонних справ ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено здійснить візит в Україну. Він перебуватиме в країні 8-9 лютого на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України (МЗС).

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка і стримування РФ від подальшої агресії", - йдеться в повідомленні. Також глави МЗС України та Іспанії планують обговорити збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між країнами.