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Дипломатичний десант триває. В Україну їде глава МЗС Іспанії

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 17:58
Дипломатичний десант триває. В Україну їде глава МЗС Іспанії Фото: міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено (twitter.com/jmalbares)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено здійснить візит в Україну. Він перебуватиме в країні 8-9 лютого на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України (МЗС).

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка і стримування РФ від подальшої агресії", - йдеться в повідомленні.

Також глави МЗС України та Іспанії планують обговорити збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між країнами.

Нагадаємо, 7-8 лютого з дводенним візитом в Україні перебували глави МЗС Австрії, Німеччини, Словаччини та Чехії - Олександр Шалленберг, Анналена Бербок, Іван Корчок і Ян Ліпавський. Вони відвідали район операції Об'єднаних сил (ООС).

Відзначимо, в ході візиту Бербок повинна була зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Телеканал CNN повідомив, що це сталося через розбіжності з надання Німеччиною зброї. У МЗС України цю заяву спростували.

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Іспанія Дмитро Кулеба
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Дипломатичний десант триває. В Україну їде глава МЗС Іспанії
Дипломатичний десант триває. В Україну їде глава МЗС Іспанії
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