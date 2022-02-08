Дипломатичний десант триває. В Україну їде глава МЗС Іспанії
Міністр закордонних справ ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено здійснить візит в Україну. Він перебуватиме в країні 8-9 лютого на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України (МЗС).
"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка і стримування РФ від подальшої агресії", - йдеться в повідомленні.
Також глави МЗС України та Іспанії планують обговорити збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між країнами.
Нагадаємо, 7-8 лютого з дводенним візитом в Україні перебували глави МЗС Австрії, Німеччини, Словаччини та Чехії - Олександр Шалленберг, Анналена Бербок, Іван Корчок і Ян Ліпавський. Вони відвідали район операції Об'єднаних сил (ООС).
Відзначимо, в ході візиту Бербок повинна була зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Телеканал CNN повідомив, що це сталося через розбіжності з надання Німеччиною зброї. У МЗС України цю заяву спростували.