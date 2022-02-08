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Скасування зустрічі Зеленського та Бербок спростували: МЗС виступив з заявою

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 13:15
Скасування зустрічі Зеленського та Бербок спростували: МЗС виступив з заявою Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна, Дмитро Левицький

Телеканал CNN сьогодні повідомив, що нібито зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок була скасована через розбіжності щодо надання зброї. Міністество закордонних справ України це спростовує.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна спікер МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.

"Жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин в міцні відносини України та Німеччини. Твердження про те, що зустріч Президента України та глави МЗС Німеччини не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності", - заявив він.

Ніколенко зазначив, що сьогодні Київ перетворився на світовий дипломатичний центр.

"Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, який окрім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України", - повідомив він.

Нагадаємо, телеканал CNN писав, що Німеччина відмовляється надавати військову допомогу Україні, через це нібито зустріч і скасували. Але, за офіційною причиною, причиною стала помилка в розкладі.

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