Дипломатический десант продолжается. В Украину приезжает глава МИД Испании

Фото: министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно (twitter.com/jmalbares)

Министр иностранных дел ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно совершит визит в Украину. Он будет находиться в стране 8-9 февраля по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины (МИД).

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут поддержка и сдерживание РФ от дальнейшей агрессии", - говорится в сообщении. Также главы МИД Украины и Испании планируют обсудить увеличение объемов торговли и инвестиций между странами.