Дипломатический десант продолжается. В Украину приезжает глава МИД Испании
Министр иностранных дел ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно совершит визит в Украину. Он будет находиться в стране 8-9 февраля по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины (МИД).
"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут поддержка и сдерживание РФ от дальнейшей агрессии", - говорится в сообщении.
Также главы МИД Украины и Испании планируют обсудить увеличение объемов торговли и инвестиций между странами.
Напомним, 7-8 февраля с двухдневным визитом в Украине находились главы МИД Австрии, Германии, Словакии и Чехии - Александр Шалленберг, Анналена Бербок, Иван Корчок и Ян Липавский. Они посетили район операции Объединенных сил (ООС).
Отметим, в ходе визита Бербок должна была встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Телеканал CNN сообщил, что это произошло из-за разногласий по предоставлению Германией оружия. В МИД Украины это заявление опровергли.