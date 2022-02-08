Зустріч голови МЗС Німеччини і Зеленського скасували через розбіжності по зброї, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CNN .

За словами джерела, близького до уряду України, зустріч не відбулася нібито через те, що міністр закордонних справ Німеччини не дала відповідь, чи відмовиться Німеччина від трубопроводу "Північний потік 2", якщо Росія вторгнеться в Україну.

Крім того, додав він, зустріч була скасована через "відмову Німеччини надавати Києву будь-яку військову допомогу прямо або побічно".

"Багато хто в Східній Європі та Києві все частіше розглядають Німеччину, скоріше, як союзника Росії, ніж як союзника Заходу. І вони так поводяться - подивіться на колишнього канцлера Шредера", - заявив співрозмовник телеканалу.

Офіційною причиною стала помилка в розкладі.

Разом з тим, канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що про відмову Зеленського зустрічатися з Бербок нічого не знає.