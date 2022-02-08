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Зустріч голови МЗС Німеччини і Зеленського скасували через розбіжності по зброї, - CNN

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 08:32
Зустріч голови МЗС Німеччини і Зеленського скасували через розбіжності по зброї, - CNN Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок з президентом України Володимиром Зеленським скасована. Німеччина відмовляється надавати військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

За словами джерела, близького до уряду України, зустріч не відбулася нібито через те, що міністр закордонних справ Німеччини не дала відповідь, чи відмовиться Німеччина від трубопроводу "Північний потік 2", якщо Росія вторгнеться в Україну.

Крім того, додав він, зустріч була скасована через "відмову Німеччини надавати Києву будь-яку військову допомогу прямо або побічно".

"Багато хто в Східній Європі та Києві все частіше розглядають Німеччину, скоріше, як союзника Росії, ніж як союзника Заходу. І вони так поводяться - подивіться на колишнього канцлера Шредера", - заявив співрозмовник телеканалу.

Офіційною причиною стала помилка в розкладі.

Разом з тим, канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що про відмову Зеленського зустрічатися з Бербок нічого не знає.

Раніше повідомлялося, що Україна обговорить з Німеччиною і Францією блокування поставок зброї.

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Володимир Зеленський Україна Германия
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Зустріч голови МЗС Німеччини і Зеленського скасували через розбіжності по зброї, - CNN
Зустріч голови МЗС Німеччини і Зеленського скасували через розбіжності по зброї, - CNN
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