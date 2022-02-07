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Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали район ООС

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Донбас, Понеділок 07 лютого 2022 22:42
Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали район ООС Фото: район ООС відвідали глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Район операції Об'єднаних сил (ООС) відвідали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії - Олександр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавський. Глави МЗС побували в Станиці Луганська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Делегацію глав МЗС супроводжував командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк та керівник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдаімов. Іноземних гостей познайомили з роботою пункту пропуску Станиця Луганська.

Міністри передали пакет допомоги для відновлення зруйнованої інфраструктури селища. В ході спільного брифінгу глави МЗС висловили слова підтримки Україні і запевнили, що країна не залишиться сам на сам у протистоянні з російським агресором.

Фото: район ООС відвідали глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії (facebook.com/pressjfo.news)

Зазначимо, 7-8 лютого з візитом в Україні перебувають глави МЗС Австрії Олександр Шалленберг, Словаччини Іван Корчок, Чехії Ян Липовський та Німеччини Анналена Бербок.

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