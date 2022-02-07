Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали район ООС
Район операції Об'єднаних сил (ООС) відвідали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії - Олександр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавський. Глави МЗС побували в Станиці Луганська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Делегацію глав МЗС супроводжував командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк та керівник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдаімов. Іноземних гостей познайомили з роботою пункту пропуску Станиця Луганська.
Міністри передали пакет допомоги для відновлення зруйнованої інфраструктури селища. В ході спільного брифінгу глави МЗС висловили слова підтримки Україні і запевнили, що країна не залишиться сам на сам у протистоянні з російським агресором.
Фото: район ООС відвідали глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії (facebook.com/pressjfo.news)
Зазначимо, 7-8 лютого з візитом в Україні перебувають глави МЗС Австрії Олександр Шалленберг, Словаччини Іван Корчок, Чехії Ян Липовський та Німеччини Анналена Бербок.