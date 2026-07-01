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Российским элитам придется решать "вопрос Путина", - ЦПД

19:23 01.07.2026 Ср
2 мин
Коваленко объяснил, на какой развилке оказался Путин
aimg Валерий Ульяненко
Российским элитам придется решать "вопрос Путина", - ЦПД Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор пока колеблется между окончанием войны, объявлением новой мобилизации или попыткой втянуть НАТО в прямое противостояние воздушными ударами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он отметил, что внутри самой России часть элит выступает за прекращение огня и начало переговорного процесса. Однако пока они оказывают значительно меньшее влияние, чем сторонники продолжения боевых действий и затягивания времени.

"Российским элитам, не исключено, придется решать вопрос Путина, чтобы завершить это военное безумие, которое пока не хочет прекратить провозглашенный российский лидер", - считает Коваленко.

Принуждение к миру силой

Руководитель ЦПД подчеркнул, что другого пути, кроме силового принуждения России к миру, не существует

"Дипломатия без силы, с логическими аргументами и отсылками к международному праву, применялась с 2014 года. И ни одна из сторон, которая вела диалог с Путиным с позиции логики, не была успешной, поскольку в такой дипломатии сталкивались две параллельные реальности", - подчеркнул он.

Коваленко заявил, что только дипломатия с применением силы "приближает российскую реальность к реальности подлинной".

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила доступ к секретным документам, которые поступают непосредственно российскому диктатору.

Среди этих материалов есть данные об уровне поддержки главы Кремля и росте недовольства россиян его политикой. Зеленский отметил, что Путин редко получает достоверную информацию, однако даже доходящие до него сведения дают основания для определенных выводов.

Отметим, по данным РосСМИ представители силовых структур убеждают Путина отложить проведение выборов в Госдуму. Среди причин называют снижение рейтинга партии "Единая Россия", ухудшение экономической ситуации и недавние атаки на Москву.

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