Российским элитам придется решать "вопрос Путина", - ЦПД

Российский диктатор пока колеблется между окончанием войны, объявлением новой мобилизации или попыткой втянуть НАТО в прямое противостояние воздушными ударами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он отметил, что внутри самой России часть элит выступает за прекращение огня и начало переговорного процесса. Однако пока они оказывают значительно меньшее влияние, чем сторонники продолжения боевых действий и затягивания времени.

"Российским элитам, не исключено, придется решать вопрос Путина, чтобы завершить это военное безумие, которое пока не хочет прекратить провозглашенный российский лидер", - считает Коваленко.

Принуждение к миру силой

Руководитель ЦПД подчеркнул, что другого пути, кроме силового принуждения России к миру, не существует

"Дипломатия без силы, с логическими аргументами и отсылками к международному праву, применялась с 2014 года. И ни одна из сторон, которая вела диалог с Путиным с позиции логики, не была успешной, поскольку в такой дипломатии сталкивались две параллельные реальности", - подчеркнул он.

Коваленко заявил, что только дипломатия с применением силы "приближает российскую реальность к реальности подлинной".

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила доступ к секретным документам, которые поступают непосредственно российскому диктатору.