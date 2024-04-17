Дипломат рассказал, каким может быть ответ Израиля на атаку Ирана

Израиль ответит на масштабную атаку Ирана. Это может быть удар по военной инфраструктуре и другим важным объектам.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал израильский дипломат, экс-посол Израиля в РФ Аркадий Мил-Ман.

"Ответ будет все равно, в любом случае, даже если атака была фактически безрезультатной. Ответ будет от нас, такие вещи должны наказываться, и Иран прекрасно понимает, что Израиль ответит", - считает дипломат.

Экс-посол добавил, что израильское правительство и военный истеблишмент решит, когда отвечать и каким образом.

По его мнению, ответом Израиля может быть бомбардировка важной инфраструктуры Ирана.

"Мы не говорим ни в коем случае о нанесении каких-то повреждений гражданским объектам. Речь не идет о нанесении ущерба гражданскому населению. Речь идет о нанесении ущерба военной и ядерной инфраструктуре Ирана", - сказал Мил-Ман.

Дипломат подчеркнул, что если у Ирана будет ядерное оружие, то не только Израиль будет под угрозой, но и Европа, США и Украина.

Также, по его словам, Израиль может противодействовать иранским силам в Сирии, в Ираке, в самом Иране. Также не исключаются дипломатические методы, дополнительные санкции, усиление давления на Иран, прекращение каких-либо экономических связей.

"Возмездие придет в тот момент, когда Иран даже ждать этого не будет. Я не сомневаюсь, что для них это будет большим сюрпризом. Его просто надо подготовить правильно, чтобы не было эскалации, чтобы Иран четко понимал, что он не может связываться со свободными странами мира, странами, которые хотят все-таки достичь какого-то мирного сосуществования", - добавил бывший посол.