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Дипломат розповів, якою може бути відповідь Ізраїлю на атаку Ірану

Тель-Авів, Середа 17 квітня 2024 10:55
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Дипломат розповів, якою може бути відповідь Ізраїлю на атаку Ірану Фото: дипломат розповів, якою може бути відповідь Ізраїлю на атаку Ірану (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Ізраїль відповість на масштабну атаку Ірану. Це може бути удар по військовій інфраструктурі та інших важливих об'єктах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів ізраїльський дипломат, екс-посол Ізраїлю в РФ Аркадій Міл-Ман.

"Відповідь буде все одно, у будь-якому випадку, навіть якщо атака була фактично безрезультатною. Відповідь буде від нас, такі речі повинні каратися, і Іран чудово розуміє, що Ізраїль відповість", - вважає дипломат.

Екс-посол додав, що ізраїльський уряд та військовий істеблішмент вирішить, коли відповідати та яким чином.

На його думку, відповіддю Ізраїля може бути бомбардування важливої інфраструктури Ірану.

"Ми не говоримо в жодному разі про завдання якихось пошкоджень цивільним об'єктам. Не йдеться про заподіяння шкоди цивільному населенню. Йдеться про завдання збитків військовій та ядерній інфраструктурі Ірану", - сказав Міл-Ман.

Дипломат наголосив, що коли Іран матиме ядерну зброю, то не тільки Ізраїль буде під загрозою, але й Європа, США та Україна.

Також, за його словами, Ізраїль може протидіяти іранським силам у Сирії, в Іраку, у самому Ірані. Також не виключаються дипломатичні методи, додаткові санкції, посилення тиску на Іран, припинення будь-яких економічних зв'язків.

"Відплата прийде в той момент, коли Іран навіть не чекатиме цього. Я не маю сумніву, що для них це буде великим сюрпризом. Його просто треба підготувати правильно, щоб не було ескалації, щоб Іран чітко розумів, що він не може зв'язуватися із вільними країнами світу, країнами, які хочуть-таки досягти якогось мирного співіснування", - додав колишній посол.

Іранська атака на Ізраїль

Нагадаємо, Іран в ніч на 14 квітня атакував Ізраїль. Тегеран випустив близько 300 дронів та ракет. Як заявила ізраїльська армія, більшість повітряних цілей збили, а наслідки атаки були мінімальними, враховуючи масштаби атаки.

Як пишуть західні ЗМІ, Ізраїль планує відповісти Ірану, але точно плану чи термінів ще немає.

Видання The Times of Israel повідомило, що 16 квітня військовий кабінет Ізраїлю провів нараду щодо цього і нібито ухвалив рішення про те, якою буде відповідь на атаку Ірану.

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