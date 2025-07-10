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Соперник для "Динамо": литовский "Жальгирис" победил чемпиона Мальты на старте квалификации ЛЧ (видео)

Вильнюс, Четверг 10 июля 2025 09:34
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Соперник для "Динамо": литовский "Жальгирис" победил чемпиона Мальты на старте квалификации ЛЧ (видео) Фото: "Жальгирис" сделал уверенный шаг навстречу "Динамо" (ФК "Жальгирис")
Автор: Андрей Костенко

Определился фаворит в борьбе за право сыграть с киевским "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. В первом матче 1-го раунда литовский "Жальгирис" на своем поле уверенно одолел мальтийский "Хамрун Спартанс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд, первый матч

"Жальгирис" - "Хамрун Спартанс" - 2:0

Голы: Антал, 59, Хаджи, 85

Как прошла игра

Начало встречи не было слишком богатым на острые моменты - обе команды ограничились осторожной игрой. Впрочем, после перерыва инициативу перехватили хозяева. Сначала арбитр отменил гол бразильца Энрике из-за офсайда, однако на 59-й минуте "Жальгирис" открыл счет: после подачи со штрафного и скидки в касание результативно пробил румынский нападающий Антал.

Финальный счет установил коморский форвард Хаджи, который только вышел на замену, но сразу использовал ошибку защиты мальтийцев и забил второй мяч - 2:0.

Что дальше

Ответную игру команды проведут 15 июля на Мальте. А уже 22 июля победитель этой пары будет принимать киевское "Динамо" в первой игре второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 29 июля в Люблине - на домашнем поле "Динамо" в еврокубковом сезоне.

Ранее рассказали, как "Динамо" и "Шахтер" потеряли более 50 млн долларов.

Также стали известны точные даты и время всех матчей первого тура УПЛ-2025/26.

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