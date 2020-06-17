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"Динамо" вийшло у фінал Кубка України завдяки дублю Дуелунда

Новини » Спорт     17.06.2020 - 15:52
"Динамо" вийшло у фінал Кубка України завдяки дублю Дуелунда
Фото: "Минай" - "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

Першоліговий "Минай" нічого не зміг протиставити киянам

Київське "Динамо" на виїзді впоралось з першоліговим "Минаєм" у першому півфінальному матчі Кубка України. Поєдинок на "Минай-Арені" завершився з рахунком 2:0.

"Біло-сині" відкрили рахунок на 9 хвилині, швидкий гола забив Міккель Дуелунд, який не часто виходить у стартовому складі київської команди. За півгодини данський півзахисник подвоїв перевагу "Динамо", оформивши дубль вже в першому таймі. Команда Олексія Михайличенка могла збільшити рахунок ще на 26 хвилині гри, але Фран Соль не реалізував пенальті.

Відразу після початку другого тайму матч був припинений через використання піротехніки. Однак пауза тривала недовго, після чого зустріч відновилася. Варто зазначити, що офіційно гра проходить без глядачів на трибунах з метою запобігання поширенню коронавірусу, але вболівальники зібралися біля однієї з бровок поля, порушуючи при цьому правила соціальної дистанції.

На початку другого тайму головний арбітр зустрічі Катерина Монзуль після перегляду відеоповтору скасувала гол Беньяміна Вербича через офсайд.

Суперник киян у фіналі Кубка України визначиться через тиждень, 24 червня, в протистоянні "Маріуполя" і "Ворскли".

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ДинамоКубок Украиныфинал
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