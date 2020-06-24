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Визначився другий фіналіст Кубка України

Новини » Спорт     24.06.2020 - 22:11
Визначився другий фіналіст Кубка України

У вирішальному матчі на команду чекає зустріч із "Динамо"

Полтавська "Ворскла" стала другим учасником фінального матчу Кубка України сезону 2019/2020. Команда на виїзді обіграла "Маріуполь" в серії пенальті.

Рахунок на 37 хвилині зустрічі відкрив півзахисник приазовської команди Сергій Горбунов. Полтавчани змогли відігратися у другому таймі завдяки зусиллям Ібрагім Кані з пенальті. В овертаймі команди також сильнішого не виявили.

Героєм зустрічі став 16-річний воротар "Ворскли" Павло Ісенко, який вийшов на заміну у другому овертаймі. Він відбив 3 пенальті в післяматчевій серії і допоміг команді виграти з рахунком 3:2. Варто зазначити, що це дебютний матч воротаря за першу команду полтавців.

Тиждень тому став відомий перший учасник фіналу Кубка України. Ним стало київське "Динамо", яке завдяки дублю датчанина Міккеля Дуелунда обіграло футбольний клуб "Минай" з першої ліги.

Нагадаємо, вирішальна гра Кубка країни цьогоріч відбудеться 8 липня у Львові. Матч мав пройти у Тернополі, однак через коронавірус його перенесли.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ВорсклаМаріупольКубок Украины
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