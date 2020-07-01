Фінал Кубка України з футболу пройде без глядачів

Фото: у вирішальному матчі зійдуться "Динамо" і "Ворскла" (facebook.com/fcdynamoua)

"Динамо" (Київ) та "Ворскла" (Полтава) зустрінуться у фінальному поєдинку 8 липня о 21.30

У Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" 8 липня відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу сезону-2019/2020 між командами "Динамо" (Київ) та "Ворскла" (Полтава). Початок зустрічі - о 21.30.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Згідно з постановою Головного санітарного лікаря України матч проходитиме за порожніх трибун.

Нагадаємо, спочатку фінал Кубка України повинен був відбутися у Тернополі, але поєдинок перенесли до Львова.

Згодом фінал Кубка України з футболу сезону 2019/2020, який повинен пройти 8 липня, перенесли ст Харкові.

Першим до фіналу нинішнього сезону пробилося київське "Динамо", яке у півфіналі впевнено обіграло "Минай" (2:0). Наступною місце у фіналі забронювала полтавська "Ворскла", яка в серії післяматчевих пенальті обіграла "Маріуполь" (1:1, 3:2 по пенальті)

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Автор: Надія Собенко