"Динамо" і "Шахтар" зійдуться на стадії 1/4 фіналу Кубка України

За результатами жеребкування визначились пари турніру

У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України сезону 2018/2019. Про це повідомляється на сайті Федерації футболу України (ФФУ).

Вже на цій стадії зійдуться лідери українського футболу - донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Всього у чвертьфінал пробилися шість представників УПЛ і два з Першої ліги.

Повні результати жеребкування:

"Інгулець" - "Карпати"

"Ворскла" - "Дніпро-1"

"Шахтар" - "Динамо"

"Львів" - "Зоря"

Базова дата проведення матчів - 3 квітня 2019 року. Фінал Кубка відбудеться в Запоріжжі, 15 травня. Чинним володарем трофея є "Шахтар".