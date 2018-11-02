"Динамо" і "Шахтар" зійдуться на стадії 1/4 фіналу Кубка України

За результатами жеребкування визначились пари турніру
У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України сезону 2018/2019. Про це повідомляється на сайті Федерації футболу України (ФФУ).
Вже на цій стадії зійдуться лідери українського футболу - донецький "Шахтар" і київське "Динамо".
Всього у чвертьфінал пробилися шість представників УПЛ і два з Першої ліги.
Повні результати жеребкування:
"Інгулець" - "Карпати"
"Ворскла" - "Дніпро-1"
"Шахтар" - "Динамо"
"Львів" - "Зоря"
Базова дата проведення матчів - 3 квітня 2019 року. Фінал Кубка відбудеться в Запоріжжі, 15 травня. Чинним володарем трофея є "Шахтар".