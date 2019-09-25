Відбулися матчі третього етапу Кубка України

Один поєдинок цього раунду відбудеться пізніше
Сьогодні, 25 вересня, відбулися матчі третього попереднього раунду Кубка України. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ).
Результати матчів 1/16 фіналу Кубка України:
"Кремінь" (Кременчук) - "Олімпік" (Донецьк) - 2:3
"Миколаїв" - "Чорноморець" (Одеса) - 1:0
"Діназ" (Вишгород, Київська область) - "Олександрія" - 0:1 (у додатковий час)
"Буковина" (Чернівці) - "Львів" - 0:2
"Минай-Закарпаття" (Ужгород) - "Волинь" (Луцьк) - 1:0
"Агробізнес" (Волочиськ, Хмельницька область) - "Дніпро-1" - 1:3
"Інгулець" (Петрово, Кіровоградська область) - "Карпати" (Львів) - 0:0 (по пенальті - 7:6)
"Альянс" (Долина, Сумська область) - "Балкани" (Зоря, Одеська область) - 1:0
"Оболонь-Бровар" (Київ) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні, Полтавська область) - 0:2 (у додатковий час)
Матч "Рух" (Львів) - "Маріуполь" відбудеться 2 жовтня
Переможці вийдуть 1/8 фіналу, де до них приєднаються команди, що займають від першого до шостого місця УПЛ. Матчі цієї стадії відбудуться 30 жовтня.
Нагадаємо, раніше УАФ опублікувала структуру проведення Кубка України сезону 2019-2020 років і призначила дату фіналу.