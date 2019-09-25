Відбулися матчі третього етапу Кубка України

Фото: Кубок України (ffu.ua)

Один поєдинок цього раунду відбудеться пізніше

Сьогодні, 25 вересня, відбулися матчі третього попереднього раунду Кубка України. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ).

Результати матчів 1/16 фіналу Кубка України:

"Кремінь" (Кременчук) - "Олімпік" (Донецьк) - 2:3

"Миколаїв" - "Чорноморець" (Одеса) - 1:0

"Діназ" (Вишгород, Київська область) - "Олександрія" - 0:1 (у додатковий час)

"Буковина" (Чернівці) - "Львів" - 0:2

"Минай-Закарпаття" (Ужгород) - "Волинь" (Луцьк) - 1:0

"Агробізнес" (Волочиськ, Хмельницька область) - "Дніпро-1" - 1:3

"Інгулець" (Петрово, Кіровоградська область) - "Карпати" (Львів) - 0:0 (по пенальті - 7:6)

"Альянс" (Долина, Сумська область) - "Балкани" (Зоря, Одеська область) - 1:0

"Оболонь-Бровар" (Київ) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні, Полтавська область) - 0:2 (у додатковий час)

Матч "Рух" (Львів) - "Маріуполь" відбудеться 2 жовтня

Переможці вийдуть 1/8 фіналу, де до них приєднаються команди, що займають від першого до шостого місця УПЛ. Матчі цієї стадії відбудуться 30 жовтня.

Нагадаємо, раніше УАФ опублікувала структуру проведення Кубка України сезону 2019-2020 років і призначила дату фіналу.