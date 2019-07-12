УАФ призначила дату фіналу Кубка Україну-2020

Фото: Кубок України (ffu.ua)

Опублікована структуру проведення турніру

Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала структуру проведення Кубка України сезону 2019-2020 років. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Турнір пройде в сім етапів - три попередніх етапу, а також матчі 1/8, 1/4, 1/2 фіналу і фінал. Турнір стартує 7 серпня, а завершиться 13 травня. На кожному етапі команди проводитимуть по одному матчу.

Перша жеребкування відбудеться 24 липня. Після цього стануть відомі пари команд, які зіграють в першому попередньому раунді.

Структура проведення Кубка України сезону-2019/2020:

Перший попередній етап

20 команд (2 аматорські + 18 команд другої ліги)

Матчі - 07.08.2019. Жеребкування - 24.07.2019

Другий попередній етап

26 команд (10 переможців першого попереднього етапу + 15 команд першої ліги + 1 команда другої ліги)

Матчі - 21.08.2019. Жеребкування - 09.08.2019

Третій попередній етап

20 команд (13 переможців другого попереднього етапу + 1 команда першої ліги + 6 команд УПЛ, які посіли 7-12 місця)

Матчі - 27.09.2019. Жеребкування - 23.08.2019

1/8 фіналу

16 команд (10 переможців третього попереднього етапу + 6 команд УПЛ, які посіли 1-6 місця)

Матчі - 30.10.2019. Жеребкування - 02.10.2019

1/4 фіналу

8 команд (переможці 1/8 фіналу)

Матчі - 04.03.2020. Жеребкування - 01.11.2019

1/2 фіналу

4 команди (переможці 1/4 фіналу)

Матчі - 22.04.2020

Фінал Кубка України-2019/20 відбудеться 13 травня.