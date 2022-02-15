ПСЖ в доданий час дотиснув "Реал" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перший матч

ПСЖ – "Реал" – 1:0

Гол: Мбаппе, 90+4

Парижани взяли гру під контроль зі стартових хвилин. Уже на 5-й хвилині рахунок міг відкрити Ді Марія. Мбаппе накрутив опонента на фланзі й прострілив, але аргентинець пробив над воротами.

За цим ПСЖ затиснув "Реал" на половині мадридців ледь не на півгодини. Гості лише кілька разів перетнули центральну лінію. Та й ці епізоди виникли внаслідок ударів від воріт Куртуа.

Проте, ця територіальна перевага в якісні моменти для ПСЖ не перейшла. До перерви французький гранд може занести в актив хіба випад Мбаппе після закидання Мессі (сейв бельгійського кіпера "Реала").

Зате після перерви грала стала відкритішою в обидва боки. Спершу нагадав про себе Мбаппе. Жаданий мадридцями форвард у боротьбі з оборонцем класно бив у дальній кут, але Куртуа зумів парирувати удар.

Тут же Мендеш наважився на дальній постріл після помилки бельгійця. Воротар "вершкових" сповна реабілітувався за помилку. "Реал" відповів фірмовим ударом Крооса метрів із 25-ти після пасу Вінісіуса – над воротами.

На 61-й хвилині Мбаппе ввірвався до штрафного майданчика й був збитий Карвахалем – пенальті. До позначки підійшов Мессі й пробив нехитро, дозволивши Куртуа додати балів у боротьбі за приз героя матчу.

Намагаючись реабілітуватися, Лео почав більше брати гру на себе та намагався бути в центрі всіх подій поблизу воріт "Реала". Однак зазвичай це шкодило, а не допомагало.

Зрештою, ПСЖ вирвав перемогу тоді, коли в неї вірили одиниці. На 90+4-й хвилині Мбаппе пішов в обіграш Васкеса та Мілітао, пройшов їх на швидкості та пробив поміж ніг Куртуа в дальній кут – 1:0 у підсумку!