"Динамо" отримало суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Підопічні Ігоря Костюка зустрінуться з лісабонським "Спортінгом" у Києві. Поєдинки 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудуться 1-2 березня.

У разі перемоги над "зелено-білими" в наступному раунді "Динамо" U-19 зустрінеться вдома з переможцем пари "Мідтьюлланн" – "Бенфіка". Ці матчі заплановані на 15-16 березня.

На груповому етапі Юнацької ліги УЄФА "Спортінг" змагався у групі C. Лісабонці набрали 11 очок у протистояннях із "Боруссією" Д, "Аяксом" і "Бешикташем" і посіли перше місце. Найкращі бомбардири – Матеус Фернандеш і Юссеф Шерміті (по 2 м'ячі).

Інші пари 1/8 фіналу:

"Ліверпуль" – "Генк"

"Реал Мадрид" – "Атлетіко"

АЗ – "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" – "Боруссія" Д

"Жиліна" – "Зальцбург"

ПСЖ – "Севілья"

"Мідтьюлланн" – "Бенфіка"