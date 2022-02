"Манчестер Сіті" знищив "Спортінг" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Спортінг Лісабон – Манчестер Сіті 0:5

Голи: Марез (7), Сілва (17, 44), Фоден (32), Стерлінг 58

Спортінг: Адан – Інасіо, Коатес, Рейс – Порро (Нету 83), Палінья, Нуньєс, Ешгайю – Сарабія (Табата 75), Гонсалвеш (Угарте 51) – Пауліньо (Слімані 75)

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Ляпорт (Аке 85), Діаш, Стоунз (Зінченко 61) – Де Брюйне, Родрі (Фернандіньо 73), Сілва (Делап 85) – Стерлінг, Фоден (Гюндоган 61), Марез

"Манчестер Сіті" доволі швидко вийшов уперед. На 8-й хвилині Кевін Де Брюйне прострілив у воротарський майданчик, де Ріяд Марез розстріляв пусті ворота та відкрив рахунок.

Your browser does not support HTML5 video.

Після цього міг забивати Джон Стоунз, але не влучив у ворота. На 17-й хвилині після подачі кутового м’яч відскочив до Бернарду Сілви і португалець потужно пробив під поперечину.

Your browser does not support HTML5 video.

Гравці англійського клубу контролювали хід гри і на 32-й хвилині вони знову вразили ворота господарів поля. Після передачі Ріяда Мареза, Філ Фоден отримав м’яч у штрафному майданчику та точно пробив повз воротаря.

Your browser does not support HTML5 video.

За хвилину до кінця першого тайму Бернарду Сілва оформив дубль. Рахім Стерлінг відкотив м’яч під удар Сілві, і португалець з рикошетом від захисника відправив м’яч у ворота. Команди пішли на перерву зі здається вже вирішеною долею всього протистояння.

Your browser does not support HTML5 video.

На початку другого тайму Бернарду Сілва оформив хет-трик, але арбітр зафіксував положення поза грою у португальця. Проте на 58-й хвилині "Спортінг" все одно пропустив п’ятий м’яч. Сілва віддав пас на Стерлінга і Рахім пробив точно в "дев’ятку" воріт Антоніо Адана.

Your browser does not support HTML5 video.

Після п’ятого забитого голу "Манчестер Сіті" вже перестав атакувати великими силами та спокійно довів матч до легкої перемоги.

І хоча в повторному матчі вже немає сенсу, але він буде зіграний в Англії 9 березня.