УПЛ перенесла матч "Маріуполь" - "Динамо" на осінь

Поєдинок відбудеться 26 вересня

Дирекція української Прем'єр-ліги (УПЛ) за погодження з клубами затвердила дату матчу у рамках чемпіонату між "Маріуполем" та "Динамо". Про це повідомляється на сайті організації.

Отже, датою проведення матчу 4 туру УПЛ визначено 26 вересня 2018 року. Час початку зустрічі буде затверджено додатково.

Нагадаємо, раніше УПЛ перенесла затвердження дати цього матчу через виступи приазовців в Лізі Європи.

У минулому році "Динамо" не поїхало до Маріуполя на гру першого кола, пояснюючи свою позицію відсутністю гарантій безпеки. В результаті киянам зарахували технічну поразку.