"Динамо" втратило перемогу над "Славією" у відборі Ліги чемпіонів

Чеська команда зрівняла рахунок на 95 хвилині

Київське "Динамо" на виїзді зіграло внічию з чеською "Славією" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матч у Празі на "Еден Арені" завершився з рахунком 1:1.

"Біло-сині" відкрили рахунок на 82 хвилині після результативного удару Беньяміна Вербича, але чехи на останній хвилині компенсованого часу отримали право на пенальті, який реалізував Йозеф Гушбауер, зрівнявши тим самим рахунок в поєдинку.

Матч-відповідь празький та київський клуби проведуть у столиці України 14 серпня. Поєдинок на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 19:30.

Нагадаємо, в разі проходження празької "Славії" в 3 раунді кваліфікації "біло-сині" на заключній стадії зіграють проти переможця пари "Стандард" - "Аякс".