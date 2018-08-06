"Динамо" дізналося суперника в плей-офф Ліги чемпіонів ще до жеребкування

Про це інформує сайт УЄФА

Потенційний суперник київського "Динамо" в плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2018/19 визначився ще до жеребкування. Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

У разі проходження празької "Славії" в 3 раунді кваліфікації "біло-сині" на заключній стадії зіграє проти переможця пари "Стандард" - "Аякс".

"Динамо" дізналися потенційного суперника ще до жеребкування, оскільки згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, команди з Росії та України в єврокубках розводяться по різних парах.

Таким чином було виключено можливе потрапляння київського клубу на переможця протистояння грецького ПАОКа і московського "Спартака". З переможцем цієї пари в раунді плей-офф зустрінеться "Бенфіка" - "Фенербахче".

Перші матчі пройдуть 21 і 22 серпня, матчі-відповіді - 28 і 29 серпня. Саме жеребкування пройде сьогодні, 6 серпня, о 13:00 за київським часом.

А вже завтра "Динамо" зіграє проти "Славії" в рамках 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:30.

Нагадаємо, УПЛ перенесла затвердження дати матчу "Маріуполь" - "Динамо" через участь приазовців у Лізі Європи.