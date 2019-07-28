"Динамо" наздогнало "Шахтар" за кількістю перемог у Суперкубку України

Фото: "Динамо" - "Шахтар" (twitter.com/fcshakhtar)

Кияни здобули вольову перемогу завдяки двом голам під кінець зустрічі

Київське "Динамо" обіграло чинного чемпіона і володаря Кубка країни донецький "Шахтар" у матчі за Суперкубок України 2019 року. Поєдинок на стадіоні "Чорноморець" в Одесі завершився з рахунком 2:1.

Рахунок був відкритий в компенсований до першого тайму - відзначився Алан Патрік. Віце-чемпіонт поступався в рахунку аж до 80 хвилини, коли Микита Бурда відзначився ударом головою. Через три хвилини Денис Гармаш вивів киян вперед.

Таким чином, "біло-сині" зрівнялися з "гірниками" за кількістю перемог у Суперкубку України - по 8 трофеїв на рахунку кожної команди.

Також цей трофей дозволив киянам наздогнати "Шахтар" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Тепер у клубів по 34 трофея.

Зазначимо, Луїш Каштру програв в дебютному матчі на посаді головного тренера "гірників".