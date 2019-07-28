ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Динамо" наздогнало "Шахтар" за кількістю перемог у Суперкубку України

Новини » Спорт    28.07.2019 - 22:59
"Динамо" наздогнало "Шахтар" за кількістю перемог у Суперкубку України
Фото: "Динамо" - "Шахтар" (twitter.com/fcshakhtar)

Кияни здобули вольову перемогу завдяки двом голам під кінець зустрічі

Київське "Динамо" обіграло чинного чемпіона і володаря Кубка країни донецький "Шахтар" у матчі за Суперкубок України 2019 року. Поєдинок на стадіоні "Чорноморець" в Одесі завершився з рахунком 2:1.

Рахунок був відкритий в компенсований до першого тайму - відзначився Алан Патрік. Віце-чемпіонт поступався в рахунку аж до 80 хвилини, коли Микита Бурда відзначився ударом головою. Через три хвилини Денис Гармаш вивів киян вперед.

Таким чином, "біло-сині" зрівнялися з "гірниками" за кількістю перемог у Суперкубку України - по 8 трофеїв на рахунку кожної команди.

Також цей трофей дозволив киянам наздогнати "Шахтар" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Тепер у клубів по 34 трофея.

Зазначимо, Луїш Каштру програв в дебютному матчі на посаді головного тренера "гірників".

На матчі "Динамо" - "Шахтар" за Суперкубок України очікується аншлаг "Динамо" дізналося першого суперника в Лізі чемпіонів
Новини України ДинамоШахтар
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся