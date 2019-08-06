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"Динамо" поступилося на виїзді "Брюгге" в матчі відбору Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    06.08.2019 - 23:19
"Динамо" поступилося на виїзді "Брюгге" в матчі відбору Ліги чемпіонів
Фото: "Брюгге" - "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

Поєдинок завершився з мінімальним рахунком 0:1

Київське "Динамо" мінімально поступилося бельгійському "Брюгге" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Ян Брейдель" завершився з рахунком 1:0.

Команди активно почали атакувати з перших хвилин і обмінялися небезпечними моментами. Але єдиний гол в грі забив Ханс Ванакен з пенальті на 37 хвилині після фолу Олександра Караваєва у своїй штрафній.

 

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 13 серпня, на київському НСК "Олімпійський", початок - о 20:30.

Переможець в цьому двоматчевому протистоянні зустрінеться з найсильнішим у парі "Базель" - ЛАСК. А того, хто програв чекає груповий етап Ліги Європи.

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