ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На матчі "Динамо" - "Шахтар" буде тестуватися система відеоповторів

Новини » Спорт    07.08.2019 - 15:57
На матчі "Динамо" - "Шахтар" буде тестуватися система відеоповторів

VAR перевірять лише в цьому поєдинку 3 туру УПЛ

Система видеопомощи арбітрам (VAR) буде протестований в офлайн-режимі під час матчу 3 туру УПЛ між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем". Про це повідомляється на сайті УАФ.

Головним арбітрів призначений Микола Балакін, його асистентом буде Володимир Володін.

Поєдинок відбудеться 10 серпня на НСК "Олімпійський". Початок - 17:00. Це єдиний матч туру, в якому будуть тестувати VAR.

Система вже використовувалася на матчі 2 туру УПЛ між "Шахтарем" і "Карпатами" в оффлайн режимі, а також у поєдинку "Маріуполь" – "Олександрія".

Крім цього, відеоповтори вже перевіряли у грі за Суперкубок України між "Шахтарем" і "Динамо".

Нагадаємо, VAR будуть працювати оффлайн у першому колі УПЛ. Очікується, що після отримання необхідних дозволів, зокрема від ФІФА, використання системи відеоповторів перейде в режим онлайн з початком другого кола змагань.

"Динамо" поступилося на виїзді "Брюгге" в матчі відбору Ліги чемпіонів УПЛ перенесла матч "Маріуполь" - "Динамо" на вересень
Новини України ДинамоШахтарЧемпионат УкраинытестированиеУПЛвидеоповтор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся