Первый евротриумф "Динамо": 50 лет назад киевляне завоевали Кубок Кубков (видео)

Ровно полвека назад, 14 мая 1975 года, киевское "Динамо" в швейцарском Базеле разгромило в финале Кубка Кубков венгерский "Ференцварош".

Как "Динамо" попало в турнир

Во втором на тот момент по значению евросоревновании (после Кубка европейских чемпионов) участвовали победители национальных кубковых турниров. Или финалисты, если трофей добывал чемпион страны.

Киевляне завоевали это право 10 августа 1974 года, когда в сугубо украинском финале Кубка СССР победили луганскую "Зарю" - 3:0.

Основное время поединка завершилось нулевой ничьей. А в дополнительное - динамовцы забили трижды: отличились Владимир Мунтян (92 минута), Олег Блохин (102) и Владимир Онищенко (118).

Путь "Динамо" к финалу

Среди потенциальных соперников подопечных Валерия Лобановского было немало грандов европейского футбола.

Вместе с динамовцами в Кубке Кубков-1974/75 стартовали в частности - мадридский "Реал", английский "Ливерпуль", португальская "Бенфика", французский "Монако", итальянская "Болонья", западногерманский "Антрахт", нидерландский ПСВ. С двумя последними киевляне пересеклись на пути к финалу.

Путь "Динамо" в финал Кубка Кубков-1974/75:

1/16 финала, ЦСКА (Болгария) - 1:0, 1:0

- 1:0, 1:0 1/8 финала, "Айнтрахт" (ФРГ) - 3:2, 2:1

- 3:2, 2:1 1/4 финала, "Бурсаспор" (Турция) - 1:0, 2:0

- 1:0, 2:0 Полуфинал, ПСВ (Нидерланды) - 3:0, 1:2

Как в финал прошел "Ференцварош"

Соперником "бело-синих" в финале, который принимал швейцарский Базель, был венгерский "Ференцварош" из Будапешта.

На пути к решающему матчу венгры прошли валлийский "Кардифф Сити" (2:0, 4:1), английский "Ливерпуль" (0:0, 1:1 - за счет гола на выезде), шведский "Мальме" (3:1, 1:1) и югославскую "Црвену Звезду" (2:1, 2:2). Отметим, что "Црвена Звезда" в четвертьфинале одолела в серии пенальти мадридский "Реал".

Разгром в Базеле

На финальный матч Лобановский выставил такой состав.

"Динамо": Рудаков, Трошкин, Матвиенко, Решко, Фоменко, Мунтян, Коньков, Буряк, Колотов, Онищенко, Блохин.

Динамовцы провели игру без замен и одержали победу со счетом - 3:0. Весомый задел был сделан еще в первом тайме. На 18-й минуте Владимир Онищенко забил первый гол, а на 39-й он отличился во второй раз. Точку в разгроме венгров на 67-й минуте поставил Олег Блохин.

Герои триумфального сезона

В составе киевского "Динамо" в розыгрыше Кубка Кубков-1974/75 выступали следующие футболисты.

Все 9 матчей турнира провели - Олег Блохин (5 голов), Виктор Колотов (2), Виктор Матвиенко, Владимир Онищенко (7), Стефан Решко, Евгений Рудаков (5 пропустил), Михаил Фоменко;

8 матчей - Владимир Мунтян (2);

7 матчей - Владимир Веремеев, Владимир Трошкин;

6 матчей - Леонид Буряк (1);

5 матчей - Анатолий Коньков;

2 матча - Валерий Зуев, Виктор Маслов, Анатолий Шепель;

1 матч - Сергей Кузнецов.

Привел команду к триумфу главный тренер Валерий Лобановский.