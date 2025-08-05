Шовковский выдал цитату Кличко перед матчем с "Пафосом"
Наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский поделился мыслями о результатах жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Комментарий главного тренера "бело-синих" сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт столичного клуба.
Шовковский о жеребьевке Лиги чемпионов
Напомним, 4 августа состоялась жеребьевка четвертого отборочного раунда главного турнира Европы. Стали известны вероятные оппоненты "Динамо", если команда пройдет кипрский "Пафос" в третьем раунде.
Реагируя на итоги жребия, 50-летний специалист процитировал крылатую фразу мэра Киева Виталия Кличко о "завтрашнем дне", подчеркивая важность текущих событий.
"Со своей стороны могу сказать, что готовиться надо, и главное - то, что происходит сейчас, сегодня, а также в ближайшие дни. Безусловно, надо смотреть в будущее. Как говорят, не каждый может смотреть в завтрашний день. Но надо постепенно идти к своей цели. Наша цель - это игра с "Пафосом", - подчеркнул Шовковский.
Отметим, что в случае победы над кипрской командой, "бело-синие" могут сыграть против сильного оппонента - победителя пары польского "Леха" и сербской "Црвеной Звезды".
Плей-офф запланирован на 19/20 и 26/27 августа. Команды, которые победят на этой стадии, выйдут в групповой этап Лиги чемпионов. Те, кто потерпит поражение, продолжат выступление в Лиге Европы.
А первый поединок третьего квалификационного этапа Лиги Чемпионов между киевским "Динамо" и кипрским "Пафосом" состоится уже сегодня, 5 августа. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.
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