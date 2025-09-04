ua en ru
"Шахтер" удивил заявкой на Лигу конференций: кто из новичков попал в состав

Четверг 04 сентября 2025 09:37
UA EN RU
"Шахтер" удивил заявкой на Лигу конференций: кто из новичков попал в состав ФК "Шахтер" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Донецкий "Шахтер" обнародовал официальную заявку команды на основной этап Лиги конференций сезона 2025/26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Шахтер" определился с заявкой на Лигу конференций 2025/26

"Горняки" получили право выступать в групповом раунде третьего по престижности еврокубка после победы над швейцарским "Серветтом" в плейоф квалификации по сумме двух матчей.

В список внесены 30 футболистов, среди которых немало молодежи из списка B и трое новичков, которые присоединились к клубу летом.

Новые лица в составе

Летом дончане существенно усилились бразильскими игроками, которые отныне смогут дебютировать в еврокубках в футболке "Шахтера".

В заявку попали полузащитники Изеки Силва и Лукас Феррейра, а также нападающий Лука Мейреллиш.

Их появление в основном составе является частью курса клуба на омоложение и обновление атаки после уходов ряда ключевых исполнителей.

Кто остался за бортом

Несмотря на широкое представительство, в заявке отсутствует 24-летний форвард сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре.

Он еще успел сыграть в двух матчах квалификации Лиги Европы против "Ильвеса" и "Бешикташа", но в стартовом туре чемпионата Украины с "Эпицентром" получил травму четырехглавой мышцы.

Из-за этого нападающий пропускает начало еврокубковой кампании и сейчас восстанавливается.

Полный список игроков "Шахтера"

Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризнык, Ростислав Баглай*, Денис Твардовский
Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина
Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Педриньо, Невертон*, Изаки, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов*, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон Сантана, Лукас Феррейра
Нападающие: Эгиналду*, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш

* - футболисты, внесенные в список B.

Календарь матчей в группе

Первым соперником "Шахтера" на групповом этапе станет шотландский "Абердин". Матч состоится 2 октября в Глазго.

Всего дончане проведут шесть игр: три в Польше, где команда традиционно принимает еврокубковых соперников в Кракове, и три на выезде.

Расписание матчей "Шахтера" в Лиге конференций:

  • 2 октября, 22:00: "Абердин" - "Шахтер"
  • 23 октября, 19:45: "Шахтер" - "Легия"
  • 6 ноября, 19:45: "Шахтер" - "Брейдаблик"
  • 27 ноября, 22:00: "Шемрок Роверс" - "Шахтер"
  • 11 декабря, 22:00: "Гамрун Спартанс" - "Шахтер"
  • 18 декабря, 22:00: "Шахтер" - "Риека"

Таким образом, подопечные Арда Турана начинают новый еврокубковый путь с тремя бразильскими усилениями, но без одного из ключевых форвардов. Для выхода в плей-офф дончанам нужно будет занять одно из двух первых мест в группе.

Ранее мы писали о всех соперниках украинских клубов на евротурнире.

Читайте также, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА прямо сейчас.

Футбол Шахтер
