"Шахтер" удивил заявкой на Лигу конференций: кто из новичков попал в состав

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Шахтер" определился с заявкой на Лигу конференций 2025/26

"Горняки" получили право выступать в групповом раунде третьего по престижности еврокубка после победы над швейцарским "Серветтом" в плейоф квалификации по сумме двух матчей.

В список внесены 30 футболистов, среди которых немало молодежи из списка B и трое новичков, которые присоединились к клубу летом.

Новые лица в составе

Летом дончане существенно усилились бразильскими игроками, которые отныне смогут дебютировать в еврокубках в футболке "Шахтера".

В заявку попали полузащитники Изеки Силва и Лукас Феррейра, а также нападающий Лука Мейреллиш.

Их появление в основном составе является частью курса клуба на омоложение и обновление атаки после уходов ряда ключевых исполнителей.

Кто остался за бортом

Несмотря на широкое представительство, в заявке отсутствует 24-летний форвард сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре.

Он еще успел сыграть в двух матчах квалификации Лиги Европы против "Ильвеса" и "Бешикташа", но в стартовом туре чемпионата Украины с "Эпицентром" получил травму четырехглавой мышцы.

Из-за этого нападающий пропускает начало еврокубковой кампании и сейчас восстанавливается.

Полный список игроков "Шахтера"

Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризнык, Ростислав Баглай*, Денис Твардовский

Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина

Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Педриньо, Невертон*, Изаки, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов*, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон Сантана, Лукас Феррейра

Нападающие: Эгиналду*, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш

* - футболисты, внесенные в список B.

Календарь матчей в группе

Первым соперником "Шахтера" на групповом этапе станет шотландский "Абердин". Матч состоится 2 октября в Глазго.

Всего дончане проведут шесть игр: три в Польше, где команда традиционно принимает еврокубковых соперников в Кракове, и три на выезде.

Расписание матчей "Шахтера" в Лиге конференций: