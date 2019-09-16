ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перемога над "Динамо" принесла тренеру і гравцю "Десни" звання кращих у 7 турі УПЛ

Новини » Спорт    16.09.2019 - 13:51
Перемога над "Динамо" принесла тренеру і гравцю "Десни" звання кращих у 7 турі УПЛ
Фото: "Динамо" - "Десна" (desna.football)

Чернігівці здобули несподівану перемогу у гостьовому матчі

Головний тренер і півзахисник "Десни" Олександр Рябоконь і Владислав Калитвинцев визнані кращими тренером і гравцем 7 туру чемпіонату України. Про це інформує офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

Чернігівці здобули перемогу у гостьовому матчі проти київського "Динамо" (2:1).

Наставник отримав оцінку 4,8 з 5 за такими критеріям: номінальний результат команди, управління підопічними, робота з кадрами, тренерська майстерність, накопичувальний критерій.

Олександр Рябоконь - найкращий тренер 7-го туру УПЛ.

Опубліковано ФК Десна Неділя, 15 вересня 2019 р.

Калитвинцев відзначився голом і результативною передачею. Він на два бали випередив півзахисника "Шахтаря" Тайсона.

Владислав Калітвінцев — найкращий гравець 7-го туру Favbet Ліги! Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які...

Опубліковано ФК Десна Понеділок, 16 вересня 2019 р.

"Десна" не терпить поразок вже 6 турів (4 перемоги і 2 нічиї). Чернігівська команда після перемоги над киянами посідає друге місце в чемпіонаті України, відстаючи від лідируючого "Шахтаря" на 7 очок. У наступному турі команда Олександра Рябоконя в Чернігові зіграє саме з "гірниками".

Нагадаємо, "Динамо" не виграло в 6 матчах поспіль вперше з вересня 2018 року. Кияни повторили свій же антирекорд річної давності.

УПЛ затвердила час проведення перенесеного матчу "Маріуполь" - "Динамо" Ребров вивів "Ференцварош" в групу єврокубка вперше за 15 років
Новини України ДинамотренерУПЛФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся