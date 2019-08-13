"Динамо" втретє поспіль за Хацкевича вилітає з кваліфікації ЛЧ

Фото: Олександр Хацкевич (twitter.com/dynamokyiv)

Востаннє кияни грали в груповому турнірі в сезоні 2016/17

"Динамо" не змогла обіграти бельгійський "Брюгге" за підсумками двох зустрічей і вилетіло з Ліги чемпіонів в третьому раунді кваліфікації. Як інформує tribuna.com, київський клуб третій сезон поспіль під керівництвом головного тренера Олександра Хацкевича не може вийти в груповий етап турніру.

У сезоні 2017/18 "біло-сині" програли в 3 раунді кваліфікації швейцарському "Янг Бойз". Минулого року за підсумками двох зустрічей пройшли чеську "Славію", але в плей-офф поступилися нідерландському "Аяксу".

Востаннє кияни грали в груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2016/17. Тоді наставником "Динамо" був Сергій Ребров.