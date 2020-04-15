Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Офісі президента закликали громадян дотримуватися правил карантину, щоб знизити темп зараження коронавірусом

Динаміка зараження коронавірусом в Україні схожа на динаміку в Іспанії. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента в Telegram.

Так, в ОП закликали громадян дотримуватися правил карантину, щоб знизити темп зараження коронавірусом, а також не допустити розвитку подій за сценарієм іноземних держав.

"Початкова динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку заражень в Іспанії. А ця країна зараз на другому місці у світі за кількістю тих, хто захворів. Берегти себе, будемо залишатися вдома - не дамо статися трагедії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня у світі коронавірусом інфікувалися понад 2 млн осіб. Найбільша кількість заражених в США, де захворіли понад 614 тисяч осіб. Померли від COVID-19 у світі понад 126 тисяч пацієнтів.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я відзначили, що вакцина від COVID-19 буде готова не раніше ніж через 12 місяців.

Додамо, що станом на 15 квітня в Україні заразилися коронавірусом 3764 людей. За добу зафіксовано 392 нових випадків.