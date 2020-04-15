Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Офисе президента призвали граждан соблюдать правила карантина, чтобы снизить темп заражения коронавирусом

Динамика заражения коронавирусом в Украине похожа на динамику в Испании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Так, в ОП призвали граждан соблюдать правила карантина, чтобы снизить темп заражения коронавирусом, а также не допустить развития событий по сценарию иностранных государств.

"Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Беречь себя, будем оставаться дома - не дадим произойти трагедии", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в мире коронавирусом инфицировались более 2 млн человек. Наибольшее количество зараженных в США, где заболели боле 614 тысяч человек. Умерли от COVID-19 в мире больше 126 тысяч пациентов.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что вакцина от COVID-19 будет готова не ранее чем через 12 месяцев.

Добавим, что по состоянию на 15 апреля в Украине заразились коронавирусом 3764 людей. За сутки зафиксировано 392 новых случаев.