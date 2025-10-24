Димитриевская поминальная суббота: что ПЦУ советует сделать уже сегодня, а что - завтра
На завтра, 25 октября, согласно новоюлианскому церковному календарю (которым руководствуется ныне ПЦУ) приходится особый день - Димитриевская поминальная (родительская) суббота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.
Чем особенна Димитриевская поминальная суббота
В ПЦУ напомнили, что ежедневно совершают молитву:
- как за живых;
- так и за умерших.
При этом существуют особые дни в году, установленные Церковью именно для поминовения умерших.
"К таким дням относится и Димитриевская поминальная суббота, которая в этом году приходится на 25 октября", - добавили в ПЦУ.
Уточняется, что в этот день Церковь призывает к совместной молитве за упокой душ всех усопших:
- родных;
- близких;
- друзей;
- знакомых;
- тех, кого мы лично не знали, но кто известен Богу.
День 25 октября в календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
Что важно сделать украинцам уже сегодня
Украинцам сообщили, что для того, чтобы "помянуть церковно своих усопших родных и знакомых", стоит прийти в храм на вечернее богослужение уже сегодня - в пятницу, 24 октября.
"Когда по традиции совершается особая заупокойная служба - парастас", - объяснили в ПЦУ.
Уточняется, что с греческого это слово (παράστᾰσις) означает "стояние рядом, ходатайство".
"Живые ходатайствуют перед Богом за своих умерших родных, ближних, молитвенно просят за них, ведь почившие сами уже не могут каяться и просить прощения", - напомнили верующим.
В ПЦУ добавили, что когда человек завершает этот земной путь, он не исчезает бесследно, а продолжает жить:
- в Боге;
- в памяти его родных и знакомых;
- в добрых делах, которые совершал
Завтра - Димитриевская поминальная суббота (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Как каждый может помянуть усопших родных завтра
В ПЦУ сообщили, что в субботу утром в храмах:
- совершается Божественная литургия;
- после нее - общая панихида.
"Это заупокойная служба, где молитвенно поминаются все от века почившие христиане, и в надежде на Господне милосердие просится для них прощение и вечная блаженная жизнь", - объяснили украинцам.
Отмечается, что "смерть забирает тело человека, но не способна забрать жизнь в душе и никогда не может забрать нашей любви".
"Поэтому действительно ценным плодом жизни любого человека есть только одно - любовь, которую он смог проявить в своей жизни и которая вернется ему в жизни вечной", - добавили в Церкви.
Следовательно, молясь за усопших, мы проявляем свою любовь, которая "преодолевает все, что разделяет живых и умерших, которая преодолевает и время, и пространство, и саму смерть".
В завершение в ПЦУ посоветовали:
- обязательно помолиться за своих усопших родных и близких;
- по возможности - прийти в храм на богослужение;
- подать записки с именами умерших родных и близких (которые будут зачитываться священнослужителями во время заупокойной службы);
- зажечь свечи, как символ молитвы и памяти.
"Пусть Господь упокоит в Царстве Небесном души всех от века почивших в надежде на воскресение и простит их проступки вольные и невольные", - подытожили в пресс-службе Церкви.
Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
