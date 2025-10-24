Димитриевская поминальная суббота: что ПЦУ советует сделать уже сегодня, а что - завтра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.

Чем особенна Димитриевская поминальная суббота

В ПЦУ напомнили, что ежедневно совершают молитву:

как за живых;

так и за умерших.

При этом существуют особые дни в году, установленные Церковью именно для поминовения умерших.

"К таким дням относится и Димитриевская поминальная суббота, которая в этом году приходится на 25 октября", - добавили в ПЦУ.

Уточняется, что в этот день Церковь призывает к совместной молитве за упокой душ всех усопших:

родных;

близких;

друзей;

знакомых;

тех, кого мы лично не знали, но кто известен Богу.

День 25 октября в календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Что важно сделать украинцам уже сегодня

Украинцам сообщили, что для того, чтобы "помянуть церковно своих усопших родных и знакомых", стоит прийти в храм на вечернее богослужение уже сегодня - в пятницу, 24 октября.

"Когда по традиции совершается особая заупокойная служба - парастас", - объяснили в ПЦУ.

Уточняется, что с греческого это слово (παράστᾰσις) означает "стояние рядом, ходатайство".

"Живые ходатайствуют перед Богом за своих умерших родных, ближних, молитвенно просят за них, ведь почившие сами уже не могут каяться и просить прощения", - напомнили верующим.

В ПЦУ добавили, что когда человек завершает этот земной путь, он не исчезает бесследно, а продолжает жить:

в Боге;

в памяти его родных и знакомых;

в добрых делах, которые совершал

Завтра - Димитриевская поминальная суббота (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Как каждый может помянуть усопших родных завтра

В ПЦУ сообщили, что в субботу утром в храмах:

совершается Божественная литургия;

после нее - общая панихида.

"Это заупокойная служба, где молитвенно поминаются все от века почившие христиане, и в надежде на Господне милосердие просится для них прощение и вечная блаженная жизнь", - объяснили украинцам.

Отмечается, что "смерть забирает тело человека, но не способна забрать жизнь в душе и никогда не может забрать нашей любви".

"Поэтому действительно ценным плодом жизни любого человека есть только одно - любовь, которую он смог проявить в своей жизни и которая вернется ему в жизни вечной", - добавили в Церкви.

Следовательно, молясь за усопших, мы проявляем свою любовь, которая "преодолевает все, что разделяет живых и умерших, которая преодолевает и время, и пространство, и саму смерть".

В завершение в ПЦУ посоветовали:

обязательно помолиться за своих усопших родных и близких;

по возможности - прийти в храм на богослужение;

подать записки с именами умерших родных и близких (которые будут зачитываться священнослужителями во время заупокойной службы);

зажечь свечи, как символ молитвы и памяти.

"Пусть Господь упокоит в Царстве Небесном души всех от века почивших в надежде на воскресение и простит их проступки вольные и невольные", - подытожили в пресс-службе Церкви.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)