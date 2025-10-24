Димитрівська поминальна субота: що ПЦУ радить зробити вже сьогодні, а що - завтра
На завтра, 25 жовтня, згідно з новоюліанським церковним календарем (яким керується нині ПЦУ) припадає особливий день - Димитрівська поминальна (батьківська) субота.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.
Чим особлива Димитрівська поминальна субота
У ПЦУ нагадали, що щоденно звершують молитву:
- як за живих;
- так і за померлих.
При цьому існують особливі дні в році, встановлені Церквою саме для поминання померлих.
"До таких днів належить і Димитрівська поминальна субота, яка цьогоріч припадає на 25 жовтня", - додали у ПЦУ.
Уточнюється, що в цей день Церква закликає до спільної молитви за спокій душ усіх спочилих:
- рідних;
- близьких;
- друзів;
- знайомих;
- тих, кого ми особисто не знали, але хто відомий Богові.
День 25 жовтня у календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
Що важливо зробити українцям вже сьогодні
Українцям повідомили, що для того, аби "пом'янути церковно своїх спочилих рідних і знайомих", варто прийти до храму на вечірнє богослужіння вже сьогодні - в п'ятницю, 24 жовтня.
"Коли за традицією звершується особлива заупокійна служба - парастас", - пояснили у ПЦУ.
Уточнюється, що з грецької це слово (παράστᾰσις) означає "стояння поруч, клопотання".
"Живі клопочуть перед Богом за своїх померлих рідних, ближніх, молитовно просять за них, адже спочилі самі вже не можуть каятися і просити прощення", - нагадали вірянам.
У ПЦУ додали, що коли людина завершує цей земний шлях, вона не зникає безслідно, а продовжує жити:
- в Бозі;
- у пам'яті її рідних та знайомих;
- у добрих ділах і справах, які звершувала
Завтра - Димитрівська поминальна субота (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Як кожен може поминути спочилих рідних завтра
У ПЦУ повідомили, що в суботу вранці у храмах:
- звершується Божественна літургія;
- після неї - загальна панахида.
"Це заупокійна служба, де молитовно поминаються всі від віку спочилі християни, і в надії на Господнє милосердя проситься для них прощення та вічне блаженне життя", - пояснили українцям.
Зазначається, що "смерть забирає тіло людини, але не здатна забрати життя у душі та ніколи не може забрати нашої любові".
"Тому справді цінним плодом життя будь-якої людини є лише одне - любов, яку вона змогла виявити у своєму житті і яка повернеться їй у житті вічному", - додали у Церкві.
Отже, молячись за спочилих, ми виявляємо свою любов, яка "долає все, що розділяє живих і померлих, яка долає і час, і простір, і саму смерть".
Насамкінець у ПЦУ порадили:
- обов'язково помолитися за своїх спочилих рідних та близьких;
- за можливості - прийти до храму на богослужіння;
- подати записки з іменами померлих рідних та близьких (які будуть зачитуватись священнослужителями під час заупокійної служби);
- запалити свічки, як символ молитви й памяяті.
"Нехай Господь упокоїть у Царстві Небесному душі всіх від віку спочилих у надії на воскресіння та простить їхні провини вільні й невільні", - підсумували у прес-службі Церкви.
Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
