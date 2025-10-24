ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Димитрівська поминальна субота: що ПЦУ радить зробити вже сьогодні, а що - завтра

П'ятниця 24 жовтня 2025 11:20
UA EN RU
Димитрівська поминальна субота: що ПЦУ радить зробити вже сьогодні, а що - завтра Димитрівська поминальна субота має особливе значення для кожного (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На завтра, 25 жовтня, згідно з новоюліанським церковним календарем (яким керується нині ПЦУ) припадає особливий день - Димитрівська поминальна (батьківська) субота.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.

Чим особлива Димитрівська поминальна субота

У ПЦУ нагадали, що щоденно звершують молитву:

  • як за живих;
  • так і за померлих.

При цьому існують особливі дні в році, встановлені Церквою саме для поминання померлих.

"До таких днів належить і Димитрівська поминальна субота, яка цьогоріч припадає на 25 жовтня", - додали у ПЦУ.

Уточнюється, що в цей день Церква закликає до спільної молитви за спокій душ усіх спочилих:

  • рідних;
  • близьких;
  • друзів;
  • знайомих;
  • тих, кого ми особисто не знали, але хто відомий Богові.

Димитрівська поминальна субота: що ПЦУ радить зробити вже сьогодні, а що - завтраДень 25 жовтня у календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Що важливо зробити українцям вже сьогодні

Українцям повідомили, що для того, аби "пом'янути церковно своїх спочилих рідних і знайомих", варто прийти до храму на вечірнє богослужіння вже сьогодні - в п'ятницю, 24 жовтня.

"Коли за традицією звершується особлива заупокійна служба - парастас", - пояснили у ПЦУ.

Уточнюється, що з грецької це слово (παράστᾰσις) означає "стояння поруч, клопотання".

"Живі клопочуть перед Богом за своїх померлих рідних, ближніх, молитовно просять за них, адже спочилі самі вже не можуть каятися і просити прощення", - нагадали вірянам.

У ПЦУ додали, що коли людина завершує цей земний шлях, вона не зникає безслідно, а продовжує жити:

  • в Бозі;
  • у пам'яті її рідних та знайомих;
  • у добрих ділах і справах, які звершувала

Димитрівська поминальна субота: що ПЦУ радить зробити вже сьогодні, а що - завтраЗавтра - Димитрівська поминальна субота (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Як кожен може поминути спочилих рідних завтра

У ПЦУ повідомили, що в суботу вранці у храмах:

  • звершується Божественна літургія;
  • після неї - загальна панахида.

"Це заупокійна служба, де молитовно поминаються всі від віку спочилі християни, і в надії на Господнє милосердя проситься для них прощення та вічне блаженне життя", - пояснили українцям.

Зазначається, що "смерть забирає тіло людини, але не здатна забрати життя у душі та ніколи не може забрати нашої любові".

"Тому справді цінним плодом життя будь-якої людини є лише одне - любов, яку вона змогла виявити у своєму житті і яка повернеться їй у житті вічному", - додали у Церкві.

Отже, молячись за спочилих, ми виявляємо свою любов, яка "долає все, що розділяє живих і померлих, яка долає і час, і простір, і саму смерть".

Насамкінець у ПЦУ порадили:

  • обов'язково помолитися за своїх спочилих рідних та близьких;
  • за можливості - прийти до храму на богослужіння;
  • подати записки з іменами померлих рідних та близьких (які будуть зачитуватись священнослужителями під час заупокійної служби);
  • запалити свічки, як символ молитви й памяяті.

"Нехай Господь упокоїть у Царстві Небесному душі всіх від віку спочилих у надії на воскресіння та простить їхні провини вільні й невільні", - підсумували у прес-службі Церкви.

Димитрівська поминальна субота: що ПЦУ радить зробити вже сьогодні, а що - завтраПублікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю, розповіли про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.

Крім того, ми пояснювали, хто такі біси (та як з ними боротись) й чи варто боятися прокльонів.

Читайте також про всі найважливіші церковні свята у жовтні 2025 року (за новим календарем).

Читайте РБК-Україна в Google News
ПЦУ Батьківська субота Церковний календар Свята Поради Традиції Вірування
Новини
Втрати Росії на 24 жовтня: оновлені дані Генштабу України
Втрати Росії на 24 жовтня: оновлені дані Генштабу України
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію