Приходить будут домой: украинцев предупредили о масштабном опросе и его условиях
В Украине стартует масштабное обследование доходов и условий жизни населения. Случайно отобранные домохозяйства посетят официальные интервьюеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на официальном вебпортале Государственной службы статистики Украины.
Главное:
- Масштаб события: Госстат привлекает к обследованию более 18 тысяч домохозяйств в большинстве регионов Украины.
- Цель опроса: полученные данные помогут государству и международным партнерам оценить реальный уровень бедности и благосостояния украинцев.
- Особенности визитов: специалисты по интервьюированию посещают только случайно отобранные адреса и обязаны иметь при себе специальные документы.
- Формат участия: людям предлагают три различных способа предоставления информации, один из которых не требует личного общения.
- Гарантии безопасности: участие в обследовании является добровольным, а все полученные ответы - строго конфиденциальными.
Что это за обследование и как долго продлится
Украинцам рассказали, что в марте 2026 года Госстат начинает проведение обследования доходов и условий жизни граждан - EU-SILC.
Уточняется, что обследование EU-SILC:
- базируется на методологии, утвержденной Евростатом;
- является уникальным источником информации для оценки уровня жизни населения и анализа ситуации с бедностью в Украине и регионах.
Продлится оно до июня 2026 года.
"Опросы населения проводятся во всех странах мира, ведь без этих данных государство не может полноценно понимать, как живут люди, и принимать обоснованные решения", - напомнил глава Госстата Арсен Макарчук.
В Украине запускают европейский опрос населения (инфографика: stat.gov.ua)
Цель обследования - чем помогут полученные данные
Цель обследования EU-SILC - получить объективную информацию:
- об условиях жизни;
- о материальном положении семей;
- об уровне бедности различных социально-демографических групп населения.
Подчеркивается, что полученные данные помогут государству принимать взвешенные и обоснованные решения насчет:
- социальной защиты различных социально-демографических групп населения;
- предотвращения развития процессов бедности, которые особенно обострились в условиях состояния войны.
Между тем международным партнерам такая информация поможет принимать решения о поддержке украинцев в восстановлении страны.
Первый шаг обследования - к чему готовиться
В Госстате сообщили, что в целом в выборку включено более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах Украины (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).
При этом каждое домохозяйство, отобранное для опроса:
- является уникальным;
- является важным для обследования;
- не может быть заменено другим.
Украинцев предупредили, что случайно отобранные домохозяйства посетит официальный работник органа государственной статистики - специалист по интервьюированию, который должен показать:
- служебное удостоверение;
- документ, подтверждающий его личность.
"Никакие административные данные или реестры не дают полной картины - они фиксируют формальные показатели, но не отвечают на вопрос, как живут украинские семьи, с какими вызовами сталкиваются и как оценивают качество своей жизни. Именно поэтому мы собираем информацию непосредственно от людей", - объяснил Макарчук.
Как можно приобщиться к обследованию EU-SILC
Поскольку обследование EU-SILC является выборочным, для участия в нем домохозяйства отбираются с применением процедуры случайного отбора (учитывая только признак его территориального расположения).
Если адрес того или иного домохозяйства попал в выборку, первый раз специалист по интервьюированию посетит его для того, чтобы согласовать с людьми способ прохождения обследования:
- самостоятельно - с помощью заполнения онлайн-анкеты на портале stat.gov.ua (с помощью кнопки "Пройти опрос" в разделе "Респондентам"/"Опрос населения").
- по телефону - предоставив свой контактный номер специалисту по интервьюированию во время его визита;
- через личное интервью - со специалистом по интервьюированию во время его визита.
"Участие в опросе является добровольным, а конфиденциальность ответов - гарантированной", - подчеркнули в Госстате.
Уточняется, что полученные данные обезличиваются и не содержат персональных идентификаторов.
"Никаких банковских реквизитов, паролей или сумм на счетах не запрашивают. Результаты не используются для проверок или налогообложения. Все интервьюеры действуют в соответствии с ЗУ "Об официальной статистике", - объяснили украинцам.
