Приходить будут домой: украинцев предупредили о масштабном опросе и его условиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на официальном вебпортале Государственной службы статистики Украины.

Главное: Масштаб события : Госстат привлекает к обследованию более 18 тысяч домохозяйств в большинстве регионов Украины.

: Госстат привлекает к обследованию более 18 тысяч домохозяйств в большинстве регионов Украины. Цель опроса : полученные данные помогут государству и международным партнерам оценить реальный уровень бедности и благосостояния украинцев.

: полученные данные помогут государству и международным партнерам оценить реальный уровень бедности и благосостояния украинцев. Особенности визитов : специалисты по интервьюированию посещают только случайно отобранные адреса и обязаны иметь при себе специальные документы.

: специалисты по интервьюированию посещают только случайно отобранные адреса и обязаны иметь при себе специальные документы. Формат участия : людям предлагают три различных способа предоставления информации, один из которых не требует личного общения.

: людям предлагают три различных способа предоставления информации, один из которых не требует личного общения. Гарантии безопасности: участие в обследовании является добровольным, а все полученные ответы - строго конфиденциальными.

Что это за обследование и как долго продлится

Украинцам рассказали, что в марте 2026 года Госстат начинает проведение обследования доходов и условий жизни граждан - EU-SILC.

Уточняется, что обследование EU-SILC:

базируется на методологии, утвержденной Евростатом;

является уникальным источником информации для оценки уровня жизни населения и анализа ситуации с бедностью в Украине и регионах.

Продлится оно до июня 2026 года.

"Опросы населения проводятся во всех странах мира, ведь без этих данных государство не может полноценно понимать, как живут люди, и принимать обоснованные решения", - напомнил глава Госстата Арсен Макарчук.

В Украине запускают европейский опрос населения (инфографика: stat.gov.ua)

Цель обследования - чем помогут полученные данные

Цель обследования EU-SILC - получить объективную информацию:

об условиях жизни;

о материальном положении семей;

об уровне бедности различных социально-демографических групп населения.

Подчеркивается, что полученные данные помогут государству принимать взвешенные и обоснованные решения насчет:

социальной защиты различных социально-демографических групп населения;

предотвращения развития процессов бедности, которые особенно обострились в условиях состояния войны.

Между тем международным партнерам такая информация поможет принимать решения о поддержке украинцев в восстановлении страны.

Первый шаг обследования - к чему готовиться

В Госстате сообщили, что в целом в выборку включено более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах Украины (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).

При этом каждое домохозяйство, отобранное для опроса:

является уникальным;

является важным для обследования;

не может быть заменено другим.

Украинцев предупредили, что случайно отобранные домохозяйства посетит официальный работник органа государственной статистики - специалист по интервьюированию, который должен показать:

служебное удостоверение;

документ, подтверждающий его личность.

"Никакие административные данные или реестры не дают полной картины - они фиксируют формальные показатели, но не отвечают на вопрос, как живут украинские семьи, с какими вызовами сталкиваются и как оценивают качество своей жизни. Именно поэтому мы собираем информацию непосредственно от людей", - объяснил Макарчук.

Как можно приобщиться к обследованию EU-SILC

Поскольку обследование EU-SILC является выборочным, для участия в нем домохозяйства отбираются с применением процедуры случайного отбора (учитывая только признак его территориального расположения).

Если адрес того или иного домохозяйства попал в выборку, первый раз специалист по интервьюированию посетит его для того, чтобы согласовать с людьми способ прохождения обследования:

самостоятельно - с помощью заполнения онлайн-анкеты на портале stat.gov.ua (с помощью кнопки "Пройти опрос" в разделе "Респондентам"/"Опрос населения").

по телефону - предоставив свой контактный номер специалисту по интервьюированию во время его визита;

через личное интервью - со специалистом по интервьюированию во время его визита.

"Участие в опросе является добровольным, а конфиденциальность ответов - гарантированной", - подчеркнули в Госстате.

Уточняется, что полученные данные обезличиваются и не содержат персональных идентификаторов.

"Никаких банковских реквизитов, паролей или сумм на счетах не запрашивают. Результаты не используются для проверок или налогообложения. Все интервьюеры действуют в соответствии с ЗУ "Об официальной статистике", - объяснили украинцам.