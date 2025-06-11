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Трамп о разговоре с Путиным: хорошо побеседовали, но пока ничего из этого не вышло

Вашингтон, Среда 11 июня 2025 15:20
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Трамп о разговоре с Путиным: хорошо побеседовали, но пока ничего из этого не вышло Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп назвал последний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "хорошим". Но он отметил, что пока разговор ничего не принес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа во время подкаста Pod Force One.

Американский президент назвал войну РФ против Украины "жестокой". По его мнению, ничего подобного не было со времен Второй мировой войны.

Комментируя разговор с диктатором, Трамп сказал, что Путин "говорил о том, чего он хочет, и говорил о том, чего он не хочет".

"У нас был хороший разговор, но пока ничего из этого не вышло", - заявил президент США.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, последний раз президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин разговаривали 4 июня. Это произошло через количество дней после того, как СБУ совершила историческую атаку на российские аэродромы и поразила стратегическую авиацию РФ.

Трамп сообщил в Truth Social о своем разговоре с Путиным, хотя позже удалил публикацию и "перезалил" ее снова без изменений.

По словам президента США, Путин якобы сказал ему, что будет "вынужден ответить" на украинскую атаку, в результате которой были уничтожены российские самолеты.

Позже в Кремле подтвердили, что Путин "предупредил" Трампа об ответе Москвы.

Больше о переговорах по войне в Украине и позиции Трампа - в материале РБК-Украина.

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Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Мирные переговоры
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