В Україні можуть переглянути карантинні обмеження для людей працездатного віку 

Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ляшко зазначив, що МОЗ насторожує велика кількість хворих на коронавірус серед цієї групи

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації перегляне умови карантинних заходів через пандемію коронавірусу для людей працездатного віку. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що насторожує велика кількість людей працездатного віку, які хворіють на коронавірусну хворобу.

"За результатами цього аналізу ми будемо переглядати підходи до карантинних заходів, оскільки ми бачимо, що мобільність населення від 18-ти до 50-ти років значно велика. Це велика група ризику. Тому потрібно буде переглянути наші заходи і внести зміни до карантину, щоб впливати і на цю групу населення, щоб зменшити кількість зареєстрованих випадків", - заявив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я створять спецбригади медпрацівників для тестування на коронавірус вдома. Так, бригада буде відбирати у хворих зразки на проведення досліджень у вірусологічної лабораторії.

Як писало РБК-Україна, в Україні зафіксовано вже 218 випадків зараження коронавірусом, при цьому одужали 4 людини, а померли - п'ять.