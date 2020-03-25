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Кабмін на час НС зобов'язав дезінфікувати дороги і тротуари

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 13:52
Кабмін на час НС зобов'язав дезінфікувати дороги і тротуари
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також будуть посилені санітарні заходи на пунктах пропуску

На час надзвичайної ситуації в Україні посилять санітарні заходи на пунктах пропуску і будуть дезінфікувати вулиці. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, додатково до введення надзвичайної ситуації по всій країні Кабмін постановив:

  • належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов'язковим санітарним оглядом громадян і пропуском тільки після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;
  • залучити до роботи на цих пунктах працівників і технічні засоби МОЗ, Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС, Держпродспоживслужби;
  • всі приміщення, дороги і тротуари повинні проходити ретельну дезінфекцію;
  • надавати допомогу малозахищеним верствам населення з залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Попередньо, карантин продовжено до 24 квітня, однак з урахуванням ситуації може бути як продовжений, так і скасований раніше намічених термінів.

Також повідомлялося, що уряд планує збільшити розмір субсидій приблизно на 300 гривень. Це пов'язано з тим, що через карантин українці змушені проводити більше часу вдома.

Шмигаль допустив, що карантин в Україні можуть закінчити раніше
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