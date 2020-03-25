Кабмін на час НС зобов'язав дезінфікувати дороги і тротуари

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також будуть посилені санітарні заходи на пунктах пропуску

На час надзвичайної ситуації в Україні посилять санітарні заходи на пунктах пропуску і будуть дезінфікувати вулиці. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, додатково до введення надзвичайної ситуації по всій країні Кабмін постановив:

належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов'язковим санітарним оглядом громадян і пропуском тільки після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;

залучити до роботи на цих пунктах працівників і технічні засоби МОЗ, Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС, Держпродспоживслужби;

всі приміщення, дороги і тротуари повинні проходити ретельну дезінфекцію;

надавати допомогу малозахищеним верствам населення з залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Попередньо, карантин продовжено до 24 квітня, однак з урахуванням ситуації може бути як продовжений, так і скасований раніше намічених термінів.

Також повідомлялося, що уряд планує збільшити розмір субсидій приблизно на 300 гривень. Це пов'язано з тим, що через карантин українці змушені проводити більше часу вдома.