Кабмін на час НС зобов'язав дезінфікувати дороги і тротуари

Також будуть посилені санітарні заходи на пунктах пропуску
На час надзвичайної ситуації в Україні посилять санітарні заходи на пунктах пропуску і будуть дезінфікувати вулиці. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, додатково до введення надзвичайної ситуації по всій країні Кабмін постановив:
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Попередньо, карантин продовжено до 24 квітня, однак з урахуванням ситуації може бути як продовжений, так і скасований раніше намічених термінів.
Також повідомлялося, що уряд планує збільшити розмір субсидій приблизно на 300 гривень. Це пов'язано з тим, що через карантин українці змушені проводити більше часу вдома.