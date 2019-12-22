ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чинного президента Афганістану визнали переможцем виборів

Новини » Політика     22.12.2019 - 12:57
Чинного президента Афганістану визнали переможцем виборів
Фото: Ашраф Гані (з відкритих джерел)

Головний конкурент Гані назвав результати виборів фальсифікацією

У Афганістані оголосили результати президентських виборів, які відбулися 28 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, за даними Незалежної виборчої комісії Афганістану, перемогу на виборах здобув чинний президент країни Ашраф Гані, який отримав підтримку 50,64% виборців. За його головного конкурента Абдуллу Абдуллу проголосували 39,52% афганців. Такий результат дозволив Гані уникнути проведення другого туру.

Зазначається, що результати виборів є неостаточними, адже учасники виборів мають право опротестувати їх. Зокрема, представник Абдулли вже заявив, що вважає вибори сфальсифікованими та буде оскаржувати результати. Офіційні результати вибрів буде підведено лише після розгляду скарг.

Планувалося, що вибори будуть найбільш чесними та прозорими в історії Афганістану. Під час голосування використовувалися біометричні пристрої, які повинні були унеможливити повторне голосування громадян.

Нагадаємо, що під час проведення виборів в Афганістані бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 15 членів виборчої комісії та спостерігачів в провінції Парван. Місцева влада повідомляла, що старійшини племен виступили посередниками у переговорах щодо звільнення викрадених членів виборчої комісії.

В Україні проходять перші вибори у 86 ОТГ У Венесуелі перед виборами дозволили голосувати депутатам у вигнанні
Новини України Афганистанвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся