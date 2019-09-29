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Таліби викрали членів виборчкому в Афганістані

Новини » Суспільство    29.09.2019 - 20:00
Таліби викрали членів виборчкому в Афганістані
Фото: вибори в Афганістані (aa.com.tr)

Бойовики викрали 15 членів виборчої комісії та спостерігачів на виборах

Бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 15 членів виборчої комісії та спостерігачів на выборах в провінції Парван. Про це повідомляє Ariana News.

Голова центру Незалежної виборчої комісії (НВК) в провінції Парван Абдула Кахару Вахабу Сафі заявив, що "бойовики викрали сім співробітників НВК, члена Комісії по скаргах на виборах і сімох спостерігачів".

У свою чергу прес-секретар губернатора провінції Вахіда Шахкар повідомила виданню, що були викрадені лише вісім співробітників виборчої комісії, "коли вони поверталися додому з виборчих дільниць". Вона зазначила, що старійшини племен виступили посередниками у справі звільнення викрадених.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані продовжили час голосування на президентських виборах на дві години у зв'язку з повідомленнями про акти насильства. Влада країни час голосування продовжили на дві години, враховуючи повідомлення про те, що кілька виборчих дільниць закривалися через загрозу безпеці людей.

При цьому на прес-конференції в Кабулі голова незалежної виборчої комісії країни Ґава Алам Нурістані висловив задоволення ходом голосування на виборах.

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