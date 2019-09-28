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В Афганістані продовжили президентські вибори

Новини » Політика    28.09.2019 - 22:31
В Афганістані продовжили президентські вибори
Фото: вибори в Афганістані (aa.com.tr)

Вибори продовжили на дві години у зв'язку з повідомленнями про акти насильства

В Афганістані продовжили час голосування на президентських виборах на дві години у зв'язку з повідомленнями про акти насильства. Про це повідомляє Anadolu.

"Голосування на президентських виборах в Афганістані завершилася в суботу, процес ознаменувався кількома випадками насильства", - йдеться в повідомленні.

Влада країни час голосування продовжили на дві години, враховуючи повідомлення про те, що кілька виборчих дільниць закривалися через загрозу безпеці людей.

При цьому на прес-конференції в Кабулі голова незалежної виборчої комісії країни Ґава Алам Нурістані висловив задоволення ходом голосування на виборах.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в Афганістані під час президентських виборів на кількох виборчих дільницях сталися вибухи, в результаті яких загинули дві людини, ще 27 отримали поранення.

В Афганістані 28 вересня стартували вибори президента. Через дві години після початку голосування в місті Кандагар стався вибух поблизу виборчої дільниці. В результаті вибуху постраждали щонайменше 15 осіб. Також була інформація про вибухи на інших ділянках.

На виборчих дільницях в Афганістані сталися вибухи У Кабулі на виборах постраждали майже 20 осіб
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