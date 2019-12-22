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Действующего президента Афганистана признали победителем выборов

Новости » Политика     22.12.2019 - 12:57
Действующего президента Афганистана признали победителем выборов
Фото: Ашраф Гани (из открытых источников)

Главный конкурент Гани назвал результаты выборов фальсификацией

В Афганистане объявили результаты президентских выборов, которые состоялись 28 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, по данным Независимой избирательной комиссии Афганистана, победу на выборах получил действующий президент страны Ашраф Гани, который получил поддержку 50,64% избирателей. За его главного конкурента Абдуллу Абдуллу проголосовали 39,52% афганцев. Такой результат позволил Гани избежать проведения второго тура.

Отмечается, что результаты выборов являются неокончательными, ведь участники выборов имеют право опротестовать их. В частности, представитель Абдуллы уже заявил, что считает выборы сфальсифицированными и будет оспаривать результаты. Официальные результаты выборов будут подведены только после рассмотрения жалоб.

Планировалось, что выборы будут самыми честными и прозрачными в истории Афганистана. Во время голосования использовались биометрические устройства, которые должны были исключить возможность повторного голосования граждан.

Напомним, что во время проведения выборов в Афганистане боевики террористической организации "Талибан" похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей в провинции Парван. Местные власти сообщали, что старейшины племен выступили посредниками в переговорах по освобождению похищенных членов избирательной комиссии.

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