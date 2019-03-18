З діяльності "Укроборонпрому" буде частково знята держтаємниця

Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

У президента анонсували, що держтаємниця буде частково знята з певних позицій

З діяльності державного концерну "Укроборонпром", щодо якого розгорнувся скандал з розкраданнями, буде частково знята державна таємниця. Про це повідомила представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами парламентаря, держтаємниця буде частково знята з певних позицій.

"Буде знята частково з певних позицій таємниця. Більш прозорі процеси будуть пов'язані із перенесенням окремих підприємств "Укроборонпрому" в перелік тих, які можуть корпоратизуватися, з переліку тих підприємств, які не могли корпоратизуватися", - повідомила Луценко.

Нагадаємо, Луценко анонсувала, що спостерігачі від НАТО будуть введені в держконцерн "Укроборонпром".

Раніше повідомлялося, що за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) було доручено провести аудит "Укроборонпрому" і підприємств-учасників концерну з залученням іноземних експертів.

Зокрема, передбачалося, що Кабінету міністрів доручили залучити фахівців з країн-членів НАТО до роботи наглядової ради "Укроборонпрому".

Як писало РБК-Україна, 16 березня Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про реформування оборонно-промислового комплексу і підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", у якому йдеться про аудит "Укроборонпрому".

Додамо, 17 березня повідомлялося, що Рахункова палата розгляне можливість проведення аудиту "Укроборонпрому".