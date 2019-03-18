У президента анонсували введення в "Укроборонпром" спостерігачів НАТО

Фото: Ірина Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Це передбачено указом глави держави по рішенню РНБО

Представник президента у Верховній раді Ірина Луценко анонсувала, що спостерігачі від НАТО будуть введені в держконцерн "Укроборонпром", щодо якого розгорнувся скандал з приводу розкрадань. Про це вона сказала у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, це передбачено указом глави держави по рішенню Ради нацбезпеки та оборони щодо "Укроборонпрому".

"Це і ті зміни, які президент Порошенко своїм указом ввів по рішенню РНБО в "Укроборонпромі". Це не фікція: аудит буде проведено, наша Рахункова палата проведе інвентаризацію, будуть введені додаткові спостерігачі з представників НАТО для того, щоб працювати в "Укроборонпромі", - повідомила Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) було доручено провести аудит "Укроборонпрому" і підприємств-учасників концерну з залученням іноземних експертів.

Зокрема, передбачалося, що Кабінету міністрів доручили залучити фахівців з країн-членів НАТО до роботи наглядової ради "Укроборонпрому".

Як писало РБК-Україна, 16 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про реформування оборонно-промислового комплексу і підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", у якому йдеться про аудит "Укроборонпрому".

Додамо, 17 березня повідомлялося, що Рахункова палата розгляне можливість проведення аудиту "Укроборонпрому".