В Украине создали новый сервис для пенсионеров: почему он важен

В Украине запустили новый электронный сервис "Моя идентификация". Благодаря ему пенсионеры смогут избегать остановки пенсионных выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

" Если пенсионер не нуждается в идентификации или ни разу ее не проходил, поля " Дата " и " Источник " сервиса " Моя идентификация " будут пустые", - добавили в Пенсионном фонде.

Важно заметить, что если вы пенсионер, но в вашем личном кабинете сервис не отображается, обновите страницу, нажав клавишу F5 .

Шаг 2 Авторизуйтесь одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису, или ID.GOV.UA . Войдите в личный кабинет.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно сделать несколько шагов:

Отмечается, что сервис позволяет легко убедиться, что идентификация лица проведена, что является основанием для продолжения выплат.

В личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины для пользователей со статусом "пенсионер" появился новый сервис - " Моя идентификация ".

Заметим, что в Украине начал действовать новый механизм выплаты пенсий для переселенцев, украинцев за рубежом и на временно оккупированных территориях. Чтобы не потерять пенсии, украинцы теперь должны проходить обязательную идентификацию.

Пройти данный процесс можно и с помощью видеосвязи. РБК-Украина писало, как получить решение о прохождении видеоидентификации для пенсионеров.

Напомним, что этой весной Кабинет министров изменил Порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.

Мы также сообщали, что размер будущей пенсии в Украине можно посчитать самостоятельно. Для этого Пенсионный фонд создал специальный онлайн-калькулятор.

К тому же ранее Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или для увеличения ее размера.

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