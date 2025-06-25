В Украине создали новый сервис для пенсионеров: почему он важен
В Украине запустили новый электронный сервис "Моя идентификация". Благодаря ему пенсионеры смогут избегать остановки пенсионных выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
В личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины для пользователей со статусом "пенсионер" появился новый сервис - "Моя идентификация".
В этом разделе указывается:
- дата последней идентификации;
- источник, с помощью которого она была проведена (например, учреждение банка).
Отмечается, что сервис позволяет легко убедиться, что идентификация лица проведена, что является основанием для продолжения выплат.
Как воспользоваться сервисом
Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно сделать несколько шагов:
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Шаг 1. Зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины www.portal.pfu.gov.ua.
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Шаг 2 Авторизуйтесь одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису, или ID.GOV.UA. Войдите в личный кабинет.
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Шаг 3 В меню слева выберите рубрику "Моя идентификация".
Важно заметить, что если вы пенсионер, но в вашем личном кабинете сервис не отображается, обновите страницу, нажав клавишу F5.
"Если пенсионер не нуждается в идентификации или ни разу ее не проходил, поля "Дата" и "Источник" сервиса "Моя идентификация" будут пустые", - добавили в Пенсионном фонде.
Заметим, что в Украине начал действовать новый механизм выплаты пенсий для переселенцев, украинцев за рубежом и на временно оккупированных территориях. Чтобы не потерять пенсии, украинцы теперь должны проходить обязательную идентификацию.
Пройти данный процесс можно и с помощью видеосвязи. РБК-Украина писало, как получить решение о прохождении видеоидентификации для пенсионеров.
Напомним, что этой весной Кабинет министров изменил Порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.
Мы также сообщали, что размер будущей пенсии в Украине можно посчитать самостоятельно. Для этого Пенсионный фонд создал специальный онлайн-калькулятор.
К тому же ранее Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или для увеличения ее размера.
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