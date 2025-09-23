ua en ru
Получателям соцпомощи дадут больше времени на идентификацию: кого это касается

Украина, Вторник 23 сентября 2025 09:04
Получателям соцпомощи дадут больше времени на идентификацию: кого это касается Фото: Выплаты соцпомощи продлят без идентификации до 1 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минсоцполитики разработало проект изменений в порядок выплаты отдельных видов государственной помощи. Главная цель документа - перенос сроков идентификации получателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный на сайте министерства.

Речь идет о помощи людям, которые не имеют права на пенсию, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, одиноким матерям и другим категориям. Сейчас проверка личности является обязательным условием для продолжения выплат.

Почему нужны изменения

Ранее постановлениями правительства было определено, что идентификацию нужно провести до 1 октября 2025 года. Для этого получатели должны были лично подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Если процедуру не успеть пройти, помощь начислялась бы без ее фактической выплаты. Это могло бы привести к проблемам с финансовой поддержкой социально уязвимых групп.

Новая дата для идентификации

Из-за значительного объема работ и технических сложностей правительство предложило перенести сроки. Идентификацию получателей планируют проводить до 1 ноября 2025 года.

Таким образом, получатели получат дополнительное время, чтобы подтвердить документы. Это позволит избежать сужения их прав и сбоев в выплатах.

Какие документы меняют

Проектом предусмотрено внесение изменений сразу в несколько постановлений Кабинета Министров. Это акты от 7 марта 2022 года №214 и №215, а также от 11 июня 2025 года №695, от 23 июня 2025 года №766 и от 25 июня 2025 года №765.

Вступление в силу пункта 4 постановления №765 предлагается установить с 1 ноября 2025 года. Это означает, что новые правила начнут действовать именно с этой даты.

Напомним, в Украине планируют усовершенствовать обмен данными между банками и Пенсионным фондом для выплаты пенсий и соцпомощи.

Ранее Кабинет министров изменил Порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.

