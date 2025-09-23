Получателям соцпомощи дадут больше времени на идентификацию: кого это касается

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный на сайте министерства.

Речь идет о помощи людям, которые не имеют права на пенсию, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, одиноким матерям и другим категориям. Сейчас проверка личности является обязательным условием для продолжения выплат.

Почему нужны изменения

Ранее постановлениями правительства было определено, что идентификацию нужно провести до 1 октября 2025 года. Для этого получатели должны были лично подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Если процедуру не успеть пройти, помощь начислялась бы без ее фактической выплаты. Это могло бы привести к проблемам с финансовой поддержкой социально уязвимых групп.

Новая дата для идентификации

Из-за значительного объема работ и технических сложностей правительство предложило перенести сроки. Идентификацию получателей планируют проводить до 1 ноября 2025 года.

Таким образом, получатели получат дополнительное время, чтобы подтвердить документы. Это позволит избежать сужения их прав и сбоев в выплатах.

Какие документы меняют

Проектом предусмотрено внесение изменений сразу в несколько постановлений Кабинета Министров. Это акты от 7 марта 2022 года №214 и №215, а также от 11 июня 2025 года №695, от 23 июня 2025 года №766 и от 25 июня 2025 года №765.

Вступление в силу пункта 4 постановления №765 предлагается установить с 1 ноября 2025 года. Это означает, что новые правила начнут действовать именно с этой даты.